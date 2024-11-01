·
11530
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7874
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
5490
clics
Así no se pone el lacito
5045
clics
Apps imprescindibles de software libre para Android: potencia tu privacidad y seguridad
3948
clics
El Ártico se está volviendo naranja: podría desencadenar un efecto dominó devastador antes de lo esperado
más votadas
345
Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años
424
Agentes de ICE sacan a una niña de 15 años de un coche, la tiran al suelo, y le ponen la rodilla en el cuello en Chicago [ENG]
472
Cuando Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, el premio perdió su significado
687
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
412
La letra pequeña de la Fiscalía: tres de los cuatro contratos de Barrabés por los que se critica a Begoña Gómez son del Ayuntamiento de Madrid
publicadas
en cola
9
meneos
122
clics
La banca cierra el grifo de las hipotecas: se desploman un 47%, el mayor ritmo desde 2014
En agosto la actividad suele frenar, pero no con tanta fuerza. Durante el Covid las caídas fueron menores.
|
vivienda
,
hipotecas
7
2
2
K
109
actualidad
13 comentarios
7
2
2
K
109
actualidad
#1
Torrezzno
Se viene el boom?
1
K
30
#2
alcama
#1
Ahora sí que sí
0
K
5
#8
Katos
*
#1
#3
#_2
En España llegan al año nuevas familias con unos 300000 hogares para vivir.
No se hace vivienda suficiente y tienen que meterse donde ya hay edificios casas.
El boom es de vuestras mentes de no saber pensar y ver smque si hay la misma vivienda pero más gente, no es una expeculacion de vivienda sino una competencia por el recurso.
0
K
9
#10
Josecoj
*
#8
No solo construir vivienda, hacen fata regular la compra. No puede ser que un particular chino (alemán, o de donde sea) tenga 20 viviendas, al igual que no puede ser que cualquier youtuber flipado compre una y la venda a los 6 meses llevándose 50.000€. Y el que ha vendido caro y ha comprado caro, pues asume la subida de precios, pero el que se este metiendo en su primera vivienda sin ningún tipo de ayuda, esas personas van a tener muchos problemas y traera consecuencias, así que si, puede venir un estallido de la burbuja perfectamente
0
K
8
#11
ChatGPT
*
#10
lo que no puede ser es que te quedes en la anécdota, el problema es muchísimo más grande que las anécdotas, y sí, son anécdotas. Un altísimo porcentaje de la vivienda está en manos de particulares con una y de alquiler lo mismo. Pero el que tiene que solucionar esto (es gobierno) achaca a que si airvnb? Que si los extranjeros, que si los fondos, para dirigir el discurso hacia ahí, y no hacia que ellos (el estado, con TODAS las herramientas a su disposición, como financiación infinita (que para otras cosas sí hay dinero), ley del suelo, etc…. no construyen una puta vivienda pública/social ni por error
0
K
10
#13
Javi_Pina
#1
No que va, pero las elites prefieren comprar ellas los pisos y que sigas pagando un alquiler cada vez más abusivo. Ellas no necesitan prestamos para adquirir vivienda.
0
K
10
#4
peletes
Que es un mes de agosto, después de batir recorda en julio, habrá que estar atento a como llega el dato a final de año
1
K
16
#7
SMaSeR
Yo creo que esto agrava aun mas el problema permitiendo que solo los que pagan a tocateja o los grandes fondos accedan a los pisos y sigan abusando del precio del alquiler.
Para que se de un boom no tiene que existir mas oferta que demanda?, no tiene que haber problemas con hipotecas basura y una espiral de impagos en estas?
El banco hoy en día no te suelta ni 2.000€ si no esta seguro de que los recupera rápidamente en caso de impago.
1
K
14
#6
reithor
Más para los que compran a tocateja
0
K
11
#9
Casiopeo
¿Voz Populi como fuente ? mejor esperar a ver la evolución de varios meses.
0
K
11
#12
kastanedowski
El piso cuesta el doble que antes de la pandemia, solo te dan el 70% de credito a 3.5 de intereses.
Las empresas me ofrecen casi la mitad del sueldo que antes de la pandemia...
Todo es posible pero nos estan obligando a trabajar en negro
0
K
10
#5
Celebrus
Vamos que si antes había de 25-30 familias en busqueda por piso en el mercado, ahora va haber de 12 a 15; todo ello contando que todos ellos necesiten una hipoteca. Algo raro ya que el volumen de viviendas que se pagan sin recurrir a hipotecas está entre 35-40%.
Mientras la demanda supere, y por mucho, a la oferta esto se va "to the moon". Todos los de arriba celebrando un boom de una burbuja como la de 2000-2008 que nunca ha existido.
0
K
6
#3
Sandilo
Boooooooommmmm
0
K
6
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
