Bajo vigilancia judicial, Sarkozy se permite una semana de vacaciones en el Caribe (francés)

Bajo vigilancia judicial, Sarkozy se permite una semana de vacaciones en el Caribe (francés)

Nicolas Sarkozy se encuentra en el territorio desde ayer (viernes 19 de diciembre) en compañía de su esposa y su agente de seguridad. Giulia, la hija de la pareja, también está de viaje. Una semana de vacaciones para el expresidente de la República, sujeta a varias condenas y procesos judiciales. Esta es una confirmación para quienes vieron a Nicolas Sarkozy trotando este sábado (20 de diciembre) al amanecer, en las calles de Sainte-Anne. A priori, sólo tendrá unas pocas reuniones informales. Los funcionarios electos locales planean...

cocolisto #1 cocolisto
Se está montando un Zaplana a lo caribeño.
rogerius #2 rogerius *
#1 Que sí, que todos somos iguales ante la Ley. :-P
pepel #6 pepel
El Hotel La Santé estaba completo, y tuvo que elegir otro un poco más lejano.
jm22381 #3 jm22381
Es para desestresarse de los 20 días que estuvo en la cárcel ¬¬
tul #4 tul *
la justicia del jardin europedo siempre rompiendo una lanza por corruptos y corruptores
estemenda #5 estemenda
Así yo también cumplo condenas.
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Liberté, egalité, y al caribe me piré.
