Bajas masivas y órganos de soldados extranjeros que acaban en el "mercado negro": las campañas de desinformación rusa contra la movilización internacional en filas ucranianas

El Kremlin responde a la movilización de soldados extranjeros con campañas de desinformación dirigidas a varios países, especialmente a la población de Colombia, de donde proceden una gran parte de los voluntarios extranjeros. Para hacer creer que Rusia está en una posición de superioridad en la guerra y disuadir a los voluntarios de alistarse en el ejército ucraniano, utilizan narrativas sobre las supuestas bajas masivas del bando ucraniano e imágenes descontextualizadas.