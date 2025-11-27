Bajas masivas y órganos de soldados extranjeros que acaban en el "mercado negro": las campañas de desinformación rusa contra la movilización internacional en filas ucranianas

El Kremlin responde a la movilización de soldados extranjeros con campañas de desinformación dirigidas a varios países, especialmente a la población de Colombia, de donde proceden una gran parte de los voluntarios extranjeros. Para hacer creer que Rusia está en una posición de superioridad en la guerra y disuadir a los voluntarios de alistarse en el ejército ucraniano, utilizan narrativas sobre las supuestas bajas masivas del bando ucraniano e imágenes descontextualizadas.
| etiquetas: ucrania , rusia , guerra , desinformación , bulos
"Rusia es líder en miembros prostéticos gracias a la guerra de Ucrania, según funcionaria del Kremlin"
www.meneame.net/story/rusia-lider-miembros-prosteticos-gracias-guerra-
Basta con tener 2 dedos de frente y 3 neuronas para ver como van cayendo las ciudades y territorios ucranianos en poder de Rusia desde hace ¿10 meses?
Fundamentalmente por sus buenas relaciones con Cuba, pueden fumar puros habanos.
Aquí, solo Felipe González podía fumarlos y ahora ni él.