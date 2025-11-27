edición general
11 meneos
14 clics
Bajas masivas y órganos de soldados extranjeros que acaban en el "mercado negro": las campañas de desinformación rusa contra la movilización internacional en filas ucranianas

Bajas masivas y órganos de soldados extranjeros que acaban en el "mercado negro": las campañas de desinformación rusa contra la movilización internacional en filas ucranianas

El Kremlin responde a la movilización de soldados extranjeros con campañas de desinformación dirigidas a varios países, especialmente a la población de Colombia, de donde proceden una gran parte de los voluntarios extranjeros. Para hacer creer que Rusia está en una posición de superioridad en la guerra y disuadir a los voluntarios de alistarse en el ejército ucraniano, utilizan narrativas sobre las supuestas bajas masivas del bando ucraniano e imágenes descontextualizadas.

| etiquetas: ucrania , rusia , guerra , desinformación , bulos
11 0 0 K 116 politica
9 comentarios
11 0 0 K 116 politica
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Pero en realidad:
"Rusia es líder en miembros prostéticos gracias a la guerra de Ucrania, según funcionaria del Kremlin"
www.meneame.net/story/rusia-lider-miembros-prosteticos-gracias-guerra-
6 K 82
#4 pozz
Rusia es un pais que vive por y para la mentira, mienten en absolutamente todo... y es gracioso, el Kremlin se vende como potencia en infinidad de chuminadas, cuando en realidad Rusia esta mas cerca de ser un pais tercermundista que un pais en vias de desarrollo, los salarios y esperanza de vida en paises como Marruecos o Argentina son bastante mas altos que en Rusia.
4 K 54
azathothruna #7 azathothruna
#4 Lo mas gracioso es que no ven o aceptan que a ellos los chinos si que si se los van a comer.
0 K 17
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
A ver, lo de que "Para hacer creer que Rusia está en una posición de superioridad en la guerra" no hace falta que Rusia diga nada.

Basta con tener 2 dedos de frente y 3 neuronas para ver como van cayendo las ciudades y territorios ucranianos en poder de Rusia desde hace ¿10 meses?
2 K 39
dilsexico #6 dilsexico
Y sin embargo estan financiando toda la extrema derecha Europea, mandando drones espias que no se pueden derribar a toda europa y tienen puesto un presidente prorruso en EEUU. Habria que preguntarles como hacen para estirar tan bien esos cuatro rublos que tienen.
1 K 23
Andreham #3 Andreham
La única propaganda que hay que hacer es sacar una foto de los mandamases del ejército de cenas y puros mientras al lado hay otra foto de un zagal de 18-20 años durmiendo en una trinchera hasta arriba de barro y rodeado de cadáveres de sus amigos.
1 K 17
Asimismov #5 Asimismov
#3 mandamases del ejército de cenas y puros ...
Fundamentalmente por sus buenas relaciones con Cuba, pueden fumar puros habanos.
Aquí, solo Felipe González podía fumarlos y ahora ni él.
0 K 12
#8 Russin
Por lo que veo en los comentarios este es el hilo donde los NATOntados vienen a hacerse felaciones entre ellos y a regalarse positivos
0 K 6

menéame