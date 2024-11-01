edición general
Rusia es líder en miembros prostéticos gracias a la guerra de Ucrania, según funcionaria del Kremlin [ENG]

La viceministra de Defensa, Anna Tsivilyova, familiar, supuestamente, del presidente Vladimir Putin, declaró en una conferencia en Vladivostok que los que regresaban del campo de batalla se habían convertido en un "motor" para impulsar la innovación de Rusia en el campo de las prótesis. Traducción en #1

#3 CrudaVerdad
Nuevo tipo de guerra fría:

Protesis de veteranos de guerra de Rusia
vs
Protesis para gente con diabetes en USA
2 K 40
Whataboutism nocturno
#3 Whataboutism nocturno
0 K 7
azathothruna #2 azathothruna
No se si sea buena idea enorgullecerse de tener muchos veteranos discapacitados.
1 K 30
Dragstat #4 Dragstat
"Son precisamente los participantes en la operación militar especial quienes nos han permitido alcanzar un nivel tan alto"

Los mutilan y no pueden evitar reírse de ellos y humillarlos. Están adaptando tanto el país a una economía de guerra que no van a saber hacer otra cosa. A ver quién para con este panorama. Van a tener que meterse en más fregaos para mantener su industria.
1 K 26
azathothruna #6 azathothruna
#4 Mas cagadas especiales
Con una el zar nicolas se fue al paredon.
0 K 10
#7 Hombre_de_Estado
Que cabrones estos rusos: como les vetaron en las Olimpiadas, ahora arrasarán en las Paraolimpiadas.

Miedo me da lo que puedan preparar para vengarse de la expulsión de EuroVision.
0 K 20
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Una funcionaria del Kremlin ha afirmado que el número de soldados heridos en combate en Ucrania ha contribuido a convertir a Rusia en líder mundial en la fabricación de prótesis.

La viceministra de Defensa, Anna Tsivilyova, familiar, supuestamente, del presidente Vladimir Putin, declaró en una conferencia en Vladivostok que los que regresaban del campo de batalla se habían convertido en un "motor" para impulsar la innovación de Rusia en el campo de las prótesis.

"Probablemente…   » ver todo el comentario
0 K 11

