Rusia es líder en miembros prostéticos gracias a la guerra de Ucrania, según funcionaria del Kremlin [ENG]

La viceministra de Defensa, Anna Tsivilyova, familiar, supuestamente, del presidente Vladimir Putin, declaró en una conferencia en Vladivostok que los que regresaban del campo de batalla se habían convertido en un "motor" para impulsar la innovación de Rusia en el campo de las prótesis. Traducción en #1
Protesis de veteranos de guerra de Rusia
vs
Protesis para gente con diabetes en USA
Los mutilan y no pueden evitar reírse de ellos y humillarlos. Están adaptando tanto el país a una economía de guerra que no van a saber hacer otra cosa. A ver quién para con este panorama. Van a tener que meterse en más fregaos para mantener su industria.
Con una el zar nicolas se fue al paredon.
Miedo me da lo que puedan preparar para vengarse de la expulsión de EuroVision.
La viceministra de Defensa, Anna Tsivilyova, familiar, supuestamente, del presidente Vladimir Putin, declaró en una conferencia en Vladivostok que los que regresaban del campo de batalla se habían convertido en un "motor" para impulsar la innovación de Rusia en el campo de las prótesis.
"Probablemente… » ver todo el comentario