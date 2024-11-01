Bahrein afirma que una planta desalinizadora de agua ha resultado dañada en un ataque con drones iraníes [ENG]

En un comunicado emitido el domingo, el Ministerio del Interior de Bahrein afirmó que un ataque con drones iraníes dañó la planta desalinizadora, que procesa agua de mar para suministrar agua dulce a los residentes. Irán afirma que fue EEUU quien sentó un precedente para este tipo de ataques cuando atacó una planta desalinizadora de agua en territorio iraní. «El suministro de agua en 30 pueblos se ha visto afectado. Atacar la infraestructura de Irán es una medida peligrosa con graves consecuencias. Estados Unidos sentó este precedente, no Irán»
| etiquetas: bahrein , planta desalinizadora , guerra , iran , drones , estados unidos
¿Recordáis cuando una parte se hacía pajas con las rupturas de estas normas por parte de su bando favorito porque "el derecho de autodefensa"? Ese fue el último clavo de un ataúd peligroso, porque hasta entonces se habían puesto muchos clavos, pero… » ver todo el comentario
Sinceramente estoy hasta los mismísimos cojones de responder a comentarios de mierda de gente que se hace pajas mentales sobre cosas que no ha entendido.
Tanto que hablas de comprensión lectora y no sabes discernir un comentario irónico.
Anda, dúchate y refréscate la neurona.
Ambos son crímenes de guerra, ambos deben ser juzgados, pero hasta que la dupla EEUU-Israel atacaron una, abriendo la veda, no había pasado antes.
Y esperemos que no pase lo mismo que con el NordStream viendo lo visto y como se ha gestionado el tema con los culpables.
Otro caso es Israel quejándose de las bombas de racimo sobre su país, cuando llevan años bombardeando con esas mismas bombas…