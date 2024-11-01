Bahrein afirma que una planta desalinizadora de agua ha resultado dañada en un ataque con drones iraníes [ENG]

En un comunicado emitido el domingo, el Ministerio del Interior de Bahrein afirmó que un ataque con drones iraníes dañó la planta desalinizadora, que procesa agua de mar para suministrar agua dulce a los residentes. Irán afirma que fue EEUU quien sentó un precedente para este tipo de ataques cuando atacó una planta desalinizadora de agua en territorio iraní. «El suministro de agua en 30 pueblos se ha visto afectado. Atacar la infraestructura de Irán es una medida peligrosa con graves consecuencias. Estados Unidos sentó este precedente, no Irán»