edición general
11 meneos
14 clics
Bahrein afirma que una planta desalinizadora de agua ha resultado dañada en un ataque con drones iraníes [ENG]

Bahrein afirma que una planta desalinizadora de agua ha resultado dañada en un ataque con drones iraníes [ENG]

En un comunicado emitido el domingo, el Ministerio del Interior de Bahrein afirmó que un ataque con drones iraníes dañó la planta desalinizadora, que procesa agua de mar para suministrar agua dulce a los residentes. Irán afirma que fue EEUU quien sentó un precedente para este tipo de ataques cuando atacó una planta desalinizadora de agua en territorio iraní. «El suministro de agua en 30 pueblos se ha visto afectado. Atacar la infraestructura de Irán es una medida peligrosa con graves consecuencias. Estados Unidos sentó este precedente, no Irán»

| etiquetas: bahrein , planta desalinizadora , guerra , iran , drones , estados unidos
11 0 0 K 134 actualidad
5 comentarios
11 0 0 K 134 actualidad
#2 detectordefalacias *
Las reglas de la guerra existen para evitar cosas como está... Pero, claro, las reglas de la guerra valen SI TODAS LAS PARTES LAS RESPETAN en el momento que una de las partes deja de respetarlas comienza una escalada de terror.

¿Recordáis cuando una parte se hacía pajas con las rupturas de estas normas por parte de su bando favorito porque "el derecho de autodefensa"? Ese fue el último clavo de un ataúd peligroso, porque hasta entonces se habían puesto muchos clavos, pero…   » ver todo el comentario
8 K 102
Cehona #3 Cehona
#2 ¿Entonces Irán tiene legitimidad para arrasar escuelas infantiles, Hospitales, periodistas, organismos internacionales de la ONU y cascos azules?
0 K 13
#4 detectordefalacias
#3 Vuelve al colegio y a leer libros para mejorar tu comprensión lectora, una vez hecho eso, vuelves a leer mi comentario y, si haces una pregunta que no demuestre que no has entendido una puñetera palabra de lo que lees, estaré encantado de responderte.

Sinceramente estoy hasta los mismísimos cojones de responder a comentarios de mierda de gente que se hace pajas mentales sobre cosas que no ha entendido.
2 K 24
Cehona #5 Cehona
#3 Tómate la pastilla descerebrado.
Tanto que hablas de comprensión lectora y no sabes discernir un comentario irónico.
Anda, dúchate y refréscate la neurona.
0 K 13
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Irán afirma que fue EEUU quien sentó un precedente para este tipo de ataques cuando atacó una planta desalinizadora de agua en territorio iraní.

Ambos son crímenes de guerra, ambos deben ser juzgados, pero hasta que la dupla EEUU-Israel atacaron una, abriendo la veda, no había pasado antes.

Y esperemos que no pase lo mismo que con el NordStream viendo lo visto y como se ha gestionado el tema con los culpables.

Otro caso es Israel quejándose de las bombas de racimo sobre su país, cuando llevan años bombardeando con esas mismas bombas…
5 K 72

menéame