Aznar pide al PP en su libro un proyecto “reconocible” y reclama “líderes auténticos” sin mencionar a Feijóo

“Necesitamos más que nunca contar con líderes auténticos en un momento en que triunfan los demagogos y los chamanes de la política”, defiende el expresidente José María Aznar en su último libro, Orden y Libertad (La esfera de los libros, 2025). “Necesitamos justo lo contrario de lo que tenemos”, añade en un párrafo posterior, refiriéndose también a los liderazgos en los partidos.