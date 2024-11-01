edición general
Aznar pide al PP en su libro un proyecto “reconocible” y reclama “líderes auténticos” sin mencionar a Feijóo

“Necesitamos más que nunca contar con líderes auténticos en un momento en que triunfan los demagogos y los chamanes de la política”, defiende el expresidente José María Aznar en su último libro, Orden y Libertad (La esfera de los libros, 2025). “Necesitamos justo lo contrario de lo que tenemos”, añade en un párrafo posterior, refiriéndose también a los liderazgos en los partidos.

fareway #2 fareway
Si Bonilla, Mazón, Ayuso, Almeida, Tellado, Gamarra o Feijóo son líderes auténticos, que venga Dios y lo vea.
Thornton #1 Thornton
Alberto, Jose Mari tiene una carta para ti :-D
Edheo #8 Edheo
#1 Asnar se considera a sí mismo... un "líder auténtico"?
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Seamos realistas ... Feijoo ... no es líder porque no quiere.
flyingclown #3 flyingclown
¿Espinosa de los monteros?
Yoryo #4 Yoryo
Desde la Gurtel el PP se quedó sin reservas, de ahi, la colección de especímenes.
manc0ntr0 #5 manc0ntr0
Demagogo y mentiroso como Aznar ha habido pocos en este país.
Llamarle hijoputa se queda muy corto
Dasmandr #6 Dasmandr
"los demagogos y los chamanes de la política"

La viga, el ojo, y sus pajas mentales.
Y, todavía, habrá que explicar el chiste.
