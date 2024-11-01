edición general
Ayuso replica las críticas por su viaje a Texas: «Sánchez ha dado cinco veces la vuelta al mundo»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha replicado las críticas de Más Madrid y al PSOE a su viaje institucional a Austin, la capital de Texas (EEUU) al asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha dado cinco veces la vuelta al mundo en cinco años».

#8 roca
Qué cansina, no sabe hacer otra cosa que sacar mierda por esa boca sucia
3 K 58
#5 lamarisevadecañas
Esta tía no se ha dado cuenta que habla del presidente de España, no de comunidad autónoma
4 K 54
#10 Leon_Bocanegra
#5 no es sobre quién habla, sino para quien habla. Tienes un ejemplo en #2
1 K 22
platypu #18 platypu
#5 Estas diciendo que cataluña no deberia tener oficinas en el extranjero?
0 K 6
#1 Leon_Bocanegra
Tb ha dicho que quiere poner una placa en Moncloa que diga "aquí se escondía el hermano de Pedro Sánchez".

Jajajajajajaja alimento para sus votontos que van repitiendo esas mierdas por los foros.
Hay que ser mamarracho
4 K 49
#6 Somozano *
#1 Ríete cuando se hagan tours del sanchismo
Por las saunas del suegro, los pisos de las sobrinas de Abalos, Ferraz...

Como cuando la URSS abrió el palacio Alejandro para mostrar la vida privada de la última familia imperial
Luego lo tuvieron que cerrar porque la gente veía que tampoco era para tanto, la zarina tenía gustos privados muy de clase media alta britanica y poco imperial rusa dada a dorados y marmoles. Eso sumado a que la gente veía las fotos de la familia, los juguetes y recuerdos…   » ver todo el comentario
5 K -32
#7 Leon_Bocanegra *
#6 cuantas veces te voy a decir que no me leo tus tochopost vomitando basura ideológica? Más de 4 lineas no te leo.

Por ejemplo, acabo de leer tu comentario lamiéndome el ojal a la lideresa.
3 K 39
#11 Somozano
#7 Deberías. Así aprenderías un poco de decoración eduardiana
Y eso que tiene que ver con Ayuso?
Nada coño pero por instruiros en otros temas que sois monotemáticos
Menos mal que me tenéis a mí
0 K 6
#17 Leon_Bocanegra
#11 todavía estoy esperando que me digas a cuanto llevas el litro de crecepelo.
0 K 10
Ratoncolorao #13 Ratoncolorao
#6 Pues los tours de Ayuso recorrerían varios cementerios hasta visitar más de siete mil tumbas, seguramente eso te gustaría más porque me apuesto una mano a que ninguno es familiar tuyo.
lonnegan
lonnegan #3 lonnegan
www.huffingtonpost.es/politica/el-sueno-americano-ayuso-viajado-cinco-

El sueño americano de Ayuso: ha viajado hasta cinco veces a EE.UU. en cuatro años con cargo al erario público.

No está mal para una tipa que preside una comunidad autónoma.
4 K 45
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
#3 ¡Poco preside para lo guapa que es!
#21 mrM4
#21 mrM4
#3 Los límites están claros: de Guadarrama hasta despeñaperros como mucho
karakol
karakol #14 karakol
Es gracioso, porque preguntas a una IA por los viajes de Ayuso y pides que te lo muestre en kilómetros y nos devuelve esto:

El total acumulado de estos viajes, sumando las distancias redondas, es de aproximadamente 169.380 km. Esto equivale a más de 4 vueltas completas alrededor de la Tierra (circunferencia terrestre ≈ 40.075 km).

No está mal para un presidenta de comunidad, de los que tenemos 17, y presidente del gobierno sólo uno.
pepel
pepel #9 pepel
Chica, apréndete otra canción, que ya aburres.
0 K 20
#20 Leon_Bocanegra *
#19 no me digas...
Y nereira ha votado cansina esta noticia


Tapate un poco  media
1 K 14
#12 Suleiman
Ayuso es presidenta de España?
rutas
rutas #23 rutas
"Y lo que es peor: ha dado la vuelta al sol 5 veces en 5 años. ¿Cómo te quedas?"
0 K 12
#24 Leon_Bocanegra
#23 y lo que es peor.
Ha dado la vuelta al sol 5 veces en 5 años. Y solo ha celebrado su cumpleaños 1 vez en esos 5 años. No como Ayuso que lo ha celebrado 5 veces ¿Cómo te quedas?
0 K 10
Tito_Keith #15 Tito_Keith
Y al murciano le hacen las convenciones del PP en Murcia para que no tenga ni que salir del pueblo
0 K 8
#2 Somozano *
Podía dejar al protocalvo problemático que tiene de novio y traernos un chulazo tejano de ojos azules

Es lo mínimo que se merece mamasita Ayuso
2 K 8
#16 dclunedo
Ayusame.... cansina
0 K 6

