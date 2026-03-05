edición general
Ayuso recorta en 246 millones los fondos previstos para Ciencia tras su pacto con los rectores

“Les anuncio que en el próximo Consejo de Gobierno se va a aprobar el séptimo Plan Regional de Investigación, Innovación y en Innovación Tecnológica [PRICIT 2026-2029] dotado con 752 millones. En definitiva, tenemos la mejor educación desde las escuelas infantiles a la Universidad”, anunció este jueves la presidenta madrileña en la Asamblea Regional. Lo que Isabel Díaz Ayuso no dijo es que el presupuesto inicial previsto por la Dirección General de Investigación no era de 752 millones, sino de 998,2.

6 comentarios
#1 Marisadoro
¡Que inventen ellos!
1
sotillo #3 sotillo *
#1 Ni esto, es por hacer daño, es que es mala, pero muy mala
youtu.be/Ts7UTyl3Ru0?is=hWx1k8LdRXqIIIIj
2
#2 Leon_Bocanegra
Pero y lo que se van a ahorrar en el IVA de los cuadros que? Eh?

Si es que nada más que contáis lo malo.
1
Rogue #4 Rogue
Otros 246 millones para la Quirón!
0
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Es que las juergas en Gringolandia y el Maserati no se pagan sólos.
0
#6 OTANASIA
Algún repizco irá a financiar bulos y toros.
0

