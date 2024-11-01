edición general
Ayuso se queda sin su Rasputín y sus locos seguidores

El PP afronta la realidad de que la líder infalible que nunca se equivoca y el mejor ariete contra el sanchismo, fue engatusada por un gurú con barba y actitud excéntrica al que entregó el control de la Consejería de Educación. De entre todas las historias inimaginables que rodean a la presidenta de Madrid, no hay ninguna más delirante que la conocida esta semana. Ha quedado patente que la Consejería era incapaz de sacar adelante una polémica ley de universidades que contaba con la oposición de los rectores, asfixiados por la...

| etiquetas: ayuso , pocholos , corrupción , pp , madrid , rasputín , castillo algarra
skaworld #3 skaworld
Ah que la zarina tambien se lo follaba?

¡Dale que es viernes!
www.youtube.com/watch?v=7o81ENqAvac
2 K 27
Beltenebros #4 Beltenebros
#3
Me encanta esa canción. Y lo bailable que es.
1 K 32
#6 tol_ondro
#3 Últimamente estoy enganchado a este cover así tan folkie, funciona genial
www.youtube.com/watch?v=HWd_N-9n7NM
0 K 7
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿Se pira MAR?
0 K 13
Beltenebros #2 Beltenebros *
#1
Lo suyo es que fuera a la cárcel, pero no, ya sabes que MAR no sólo no ha sido cesado ni juzgado, sino que al contrario, ha conseguido que se vaya el que le hacía sombra o competencia. Ya sabemos que no puede haber dos gallos en un corral.
3 K 56
sotillo #8 sotillo
#1 No, los pocholos, los fachilas que saben gobernar y primos de Almeida
0 K 10
#7 Oliram
Son reyertas entre clanes del mismo bando.
No parece que sea el inicio de nada mas grande.
Aun esperamos una posible Bosa Roja, pero por ahora hay unas escaramuzas programadas y todos esperan la jugada de Sandor Clegane.

R. Lisnun
0 K 6

