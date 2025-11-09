·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7911
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
5742
clics
La guerra oculta que EEUU diseñó en Irán y el error de cálculo que lo podría cambiar todo
4169
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
4198
clics
La ilusión óptica que permite que los televisores en blanco y negro muestren colores [Eng]
5740
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
más votadas
392
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
320
¡SE ACABÓ! México pone fin a los privilegios de gringos prepotentes
206
Una concejala del PP de Collado Villalba cancela en directo un monólogo sobre ser mujer y luego pide perdón
578
La sumisión de Merz ante Trump indigna en Alemania: el canciller se queda solo tras el giro de Macron, Starmer o Meloni
336
La Argentina de los despidos: “Me ofrecieron trabajar de 8:30 a 23:00 por 90 euros a la semana”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
16
clics
Ayuso premia a YO DONA como "referente en la información sobre moda, cultura y talento femenino"
Otorgó este viernes uno de los Reconocimientos del 8 de Marzo por el Día de la Mujer a YO DONA, la revista femenina de EL MUNDO
|
etiquetas
:
premio
,
ayuso
,
el mundo
,
yo dona
9
2
4
K
73
Ayuso_news
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
4
K
73
Ayuso_news
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
vicus.
Yo dona, ella dona, pretérito perfecto del verbo donar, a los amiguetes, por supuesto, que es gerundio...
5
K
76
#4
Sergio_ftv
Vergüenza ajena [fin de la cita]
4
K
53
#8
laruladelnorte
LA PRESIDENTA MADRILEÑA, CON LAS MUJERES IRANÍES
La revista fue una de las galardonadas en una gala en la que la Comunidad de Madrid reconoció también la figura de las mujeres iraníes "por su valentía y determinación al desafiar la opresión y reclamar reformas democráticas", en un momento de especial actualidad por la guerra en Oriente Medio. El galardón lo recogió la activista iraní Arezoo Mojaverian, que definió a Ayuso como "la voz de Irán". "
La voz de Irán...gensanta del amor hermoso lo que hay que leer,por lo visto las mujeres palestinas asesinadas por sus dos grandes amigos no cuentan para este dechado de libertad que es Ayuso.
2
K
40
#7
kaos_subversivo
Pues claro. Es el modelo de mujer que quiere la derecha. Mujer florero.
1
K
32
#1
Delay
*
Isabel Díaz Ayuso se atreve con un traje asimétrico y Demi Moore reinventa el street style con Gucci: estos son los looks del día:
www.elmundo.es/album/yodona/moda/2026/03/03/69a692c321efa052398b457b.h
Isabel Díaz Ayuso, la más rockera en la misa por la festividad de la Virgen de la Almudena
www.elmundo.es/yodona/moda/2025/11/09/690fd8bce85ece3a398b457e.html
Isabel Díaz Ayuso añade a su look de raya diplomática unas gafas tipo Clark Kent
www.elmundo.es/yodona/moda/2026/02/12/698e00a5fdddff96158b45af.html
1
K
32
#5
ewok
#1
Ayuso premia a Yo Dona como la empleada del mes.
1
K
23
#2
Suleiman
Ha tenido el detalle de no premiar a "Cocina fácil"...
1
K
21
#10
pirat
También le dió una medalla a tramp y sus yankis por su manifiesta hostilidad hacia lo hispano...
0
K
9
#6
Io76
Se pueden considerar como autofelaciones.
Pagadas por los madrizleños, claro.
0
K
8
#9
elsnons
*
Como no, en tal día como hoy ocho de marzo día de la mujer , el principal prescriptor de Ayuso en menéame, ha subido la noticia de su amada líder en karma
0
K
8
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
La revista fue una de las galardonadas en una gala en la que la Comunidad de Madrid reconoció también la figura de las mujeres iraníes "por su valentía y determinación al desafiar la opresión y reclamar reformas democráticas", en un momento de especial actualidad por la guerra en Oriente Medio. El galardón lo recogió la activista iraní Arezoo Mojaverian, que definió a Ayuso como "la voz de Irán". "
La voz de Irán...gensanta del amor hermoso lo que hay que leer,por lo visto las mujeres palestinas asesinadas por sus dos grandes amigos no cuentan para este dechado de libertad que es Ayuso.
www.elmundo.es/album/yodona/moda/2026/03/03/69a692c321efa052398b457b.h
Isabel Díaz Ayuso, la más rockera en la misa por la festividad de la Virgen de la Almudena
www.elmundo.es/yodona/moda/2025/11/09/690fd8bce85ece3a398b457e.html
Isabel Díaz Ayuso añade a su look de raya diplomática unas gafas tipo Clark Kent
www.elmundo.es/yodona/moda/2026/02/12/698e00a5fdddff96158b45af.html
Pagadas por los madrizleños, claro.