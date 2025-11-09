edición general
11 meneos
16 clics

Ayuso premia a YO DONA como "referente en la información sobre moda, cultura y talento femenino"

Otorgó este viernes uno de los Reconocimientos del 8 de Marzo por el Día de la Mujer a YO DONA, la revista femenina de EL MUNDO

| etiquetas: premio , ayuso , el mundo , yo dona
9 2 4 K 73 Ayuso_news
10 comentarios
9 2 4 K 73 Ayuso_news
Comentarios destacados:      
vicus. #3 vicus.
Yo dona, ella dona, pretérito perfecto del verbo donar, a los amiguetes, por supuesto, que es gerundio...
5 K 76
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Vergüenza ajena [fin de la cita]
4 K 53
#8 laruladelnorte
LA PRESIDENTA MADRILEÑA, CON LAS MUJERES IRANÍES
La revista fue una de las galardonadas en una gala en la que la Comunidad de Madrid reconoció también la figura de las mujeres iraníes "por su valentía y determinación al desafiar la opresión y reclamar reformas democráticas", en un momento de especial actualidad por la guerra en Oriente Medio. El galardón lo recogió la activista iraní Arezoo Mojaverian, que definió a Ayuso como "la voz de Irán". "


La voz de Irán...gensanta del amor hermoso lo que hay que leer,por lo visto las mujeres palestinas asesinadas por sus dos grandes amigos no cuentan para este dechado de libertad que es Ayuso.
2 K 40
#7 kaos_subversivo
Pues claro. Es el modelo de mujer que quiere la derecha. Mujer florero.
1 K 32
Delay #1 Delay *
Isabel Díaz Ayuso se atreve con un traje asimétrico y Demi Moore reinventa el street style con Gucci: estos son los looks del día:
www.elmundo.es/album/yodona/moda/2026/03/03/69a692c321efa052398b457b.h

Isabel Díaz Ayuso, la más rockera en la misa por la festividad de la Virgen de la Almudena
www.elmundo.es/yodona/moda/2025/11/09/690fd8bce85ece3a398b457e.html

Isabel Díaz Ayuso añade a su look de raya diplomática unas gafas tipo Clark Kent
www.elmundo.es/yodona/moda/2026/02/12/698e00a5fdddff96158b45af.html
1 K 32
ewok #5 ewok
#1 Ayuso premia a Yo Dona como la empleada del mes.
1 K 23
#2 Suleiman
Ha tenido el detalle de no premiar a "Cocina fácil"...
1 K 21
#10 pirat
También le dió una medalla a tramp y sus yankis por su manifiesta hostilidad hacia lo hispano...
0 K 9
Io76 #6 Io76
Se pueden considerar como autofelaciones.
Pagadas por los madrizleños, claro.
0 K 8
elsnons #9 elsnons *
Como no, en tal día como hoy ocho de marzo día de la mujer , el principal prescriptor de Ayuso en menéame, ha subido la noticia de su amada líder en karma
0 K 8

menéame