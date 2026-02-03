Ayuso participará por vídeo en un evento con Milei y María Corina Machado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump

Isabel Díaz Ayuso participará el martes de la semana que viene en un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida que a menudo también sirve de centro de operaciones de su Gobierno, una especie de Casa Blanca de fin de semana. La presidenta de la Comunidad de Madrid entrará por videoconferencia en un acto en el que se espera que también participen el presidente de Argentina, Javier Milei, y la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz.