Ayuso participará por vídeo en un evento con Milei y María Corina Machado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump

Isabel Díaz Ayuso participará el martes de la semana que viene en un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida que a menudo también sirve de centro de operaciones de su Gobierno, una especie de Casa Blanca de fin de semana. La presidenta de la Comunidad de Madrid entrará por videoconferencia en un acto en el que se espera que también participen el presidente de Argentina, Javier Milei, y la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz.

haprendiz #1 haprendiz
Dime con quién andas, y te diré quién eres.
Arkhan #2 Arkhan
#1 Estas cosas son más importantes que un programa electoral.

El programa electoral se lo pueden pasar por el forro pero estas acciones dejan clara su voluntad y opinión.
Aguarrás #5 Aguarrás
#1 Ratas de la peor calaña.
Cuñado #9 Cuñado *
En un evento del político que más ha atacado a España en los últimos años.

Si es que no falla, los que más presumen de patria son siempre los más proclives a traicionarla. Estoy seguro de que ninguno de esos que van a "romper España" se rebajarían a tragar toda la mierda que es capaz de engullir la frutera mataviejos por un puñado de míseros dólares.

#1 Y, por supuesto... Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
maspipinobreve #13 maspipinobreve *
#1 Así se las follen trece machos cabridos.
#7 Eukherio
El evento se llama The Hispanic Prosperity Gala (La gala de la prosperidad hispana) y está organizado por una entidad llamada Latino Wall Street.

La entrada más baratas de la gala cuestan 15.000, 25.000 y 50.000 dólares. En la web de la organización aparecen todavía varias a la venta. Las dos siguientes categorías son diamante y oro, 100.000 y 250.000 respectivamente.

Los ultras han encontrado un filón con estas mierdas. Te sacas de la manga una gala y a desplumar a los que tengan que mostrarte lealtad.
HeilHynkel #19 HeilHynkel
#7

Te sacas de la manga una gala y a desplumar a los que tengan que mostrarte lealtad.

Creo que el concepto no es ese .. es una forma legal de sobornar.
#4 detectordefalacias
Como con la foto de Colón... esto va a tener muy muy mala vejez...
#8 concentrado
Como Trump no entienda español, se queda sin pillar ni una de IDA.
jonolulu #18 jonolulu
Buena corte de bufones, en especial Corona Machado
#3 Carlolargo *
Corre Ayuso que te quedas sin hueco en el culo del violador pederasta para meter la lengua.
makinavaja #12 makinavaja
Supongo que irá de stripper.... :troll:
Chinchorro #15 Chinchorro *
Espero que también inviten a su amiga líder de la secta, diosito me las bendiga a ambas. Con el dinero de los madrileños, claro :troll:  media
reivaj01 #6 reivaj01
Poco participa pa lo guapa que es
#14 tierramar *
Trump está interviniendo y colaborando para que el próximo gobierno en España sea PP.VOX, con Feijoo o con Ayuso. Una de las formas directas es: impulsando en colaboración con Ayuso y el PP, la inmigración latina de derechas a España.
Ayuso acusa a los oponentes, de lo que en realidad ella esta haciendo: atrayendo inmigración latina de derechas hasta el punto de que en Madrid la demografia está cambiando. Objetivo del PP: barrer las proximas elecciones con el voto latino. Y VOX lo mismo
SeñorMarron #16 SeñorMarron
La internacional fascista se reúne para ver cómo dominar y hacer títere a España. Si yo fuera Sánchez me prepararía bien y movería bien rápido a los servicios secretos para interceptar esas comunicaciones y filtrarlas internacionalmente
#10 sliana
La corina se arrimó y casi consigue poltrona, la lógica dice que Ayuso no tiene suficiente vergüenza como para no intentarlo
#11 beltraneja
Por favor que alguien la grabe y nos lo ponga.
#17 Nasser
La mierda en concierto{troll}
