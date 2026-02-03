Ayuso participará por vídeo en un evento con Milei y María Corina Machado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump

Isabel Díaz Ayuso participará el martes de la semana que viene en un evento organizado en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida que a menudo también sirve de centro de operaciones de su Gobierno, una especie de Casa Blanca de fin de semana. La presidenta de la Comunidad de Madrid entrará por videoconferencia en un acto en el que se espera que también participen el presidente de Argentina, Javier Milei, y la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Nobel de la Paz.
El programa electoral se lo pueden pasar por el forro pero estas acciones dejan clara su voluntad y opinión.
Si es que no falla, los que más presumen de patria son siempre los más proclives a traicionarla. Estoy seguro de que ninguno de esos que van a "romper España" se rebajarían a tragar toda la mierda que es capaz de engullir la frutera mataviejos por un puñado de míseros dólares.
#1 Y, por supuesto... Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
La entrada más baratas de la gala cuestan 15.000, 25.000 y 50.000 dólares. En la web de la organización aparecen todavía varias a la venta. Las dos siguientes categorías son diamante y oro, 100.000 y 250.000 respectivamente.
Los ultras han encontrado un filón con estas mierdas. Te sacas de la manga una gala y a desplumar a los que tengan que mostrarte lealtad.
Creo que el concepto no es ese .. es una forma legal de sobornar.
Ayuso acusa a los oponentes, de lo que en realidad ella esta haciendo: atrayendo inmigración latina de derechas hasta el punto de que en Madrid la demografia está cambiando. Objetivo del PP: barrer las proximas elecciones con el voto latino. Y VOX lo mismo