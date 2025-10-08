edición general
Ayuso nombra para un cargo con 96.000 euros de sueldo al embajador destituido tras reunirse con ella

Kirkpatrick, antiguo representante de España en Corea del Sur que se citó con la presidenta en Madrid tras un viaje de esta a Asia, será Director General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea.

yoma #1 yoma *
Vaya, los que luego critican los chiringuitos. :troll:
Andreham #3 Andreham
Los favores se pagan, hay que dejar claro que "no te van a dejar tirado".

Hasta que lo hagan. De hecho, si tiene que darle un sueldo (total, lo pagamos nosotros), es porque ya la gente anda con la nariz torcida y no se fia "de serie".
#2 omega7767
a este no le toca el SMI
cocolisto #4 cocolisto
Ya está el Despeinado investigando...
Dr.Who #5 Dr.Who
Hay que limpiar el sionismo de las instituciones con zotal, sólo después de limpiarlas de parásitas como esta mujer.

Tienen comunidades autónomas enteras con todo el dinero de los contribuyentes al servicio ya no de un lobby, sino de una secta.

El sionismo es una secta.
