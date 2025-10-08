·
Ayuso nombra para un cargo con 96.000 euros de sueldo al embajador destituido tras reunirse con ella
Kirkpatrick, antiguo representante de España en Corea del Sur que se citó con la presidenta en Madrid tras un viaje de esta a Asia, será Director General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea.
etiquetas
ayuso
pp
corrupción
#1
yoma
*
Vaya, los que luego critican los chiringuitos.
4
K
74
#3
Andreham
Los favores se pagan, hay que dejar claro que "no te van a dejar tirado".
Hasta que lo hagan. De hecho, si tiene que darle un sueldo (total, lo pagamos nosotros), es porque ya la gente anda con la nariz torcida y no se fia "de serie".
3
K
59
#2
omega7767
a este no le toca el SMI
1
K
32
#4
cocolisto
Ya está el Despeinado investigando...
0
K
20
#5
Dr.Who
Hay que limpiar el sionismo de las instituciones con zotal, sólo después de limpiarlas de parásitas como esta mujer.
Tienen comunidades autónomas enteras con todo el dinero de los contribuyentes al servicio ya no de un lobby, sino de una secta.
El sionismo es una secta.
0
K
18
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
