Ayuso no acudirá al funeral por la DANA: "Estuve hace un año y el que no estuvo fue el galgo de Paiporta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que no acudirá este miércoles al funeral que se celebrará con motivo del primer aniversario de la DANA. "Estuve hace un año en la catedral de Valencia con las víctimas y con los Reyes. El que no estuvo fue el galgo de Paiporta", ha dicho, en referencia a Pedro Sánchez.