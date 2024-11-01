edición general
Ayuso no acudirá al funeral por la DANA: "Estuve hace un año y el que no estuvo fue el galgo de Paiporta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que no acudirá este miércoles al funeral que se celebrará con motivo del primer aniversario de la DANA. "Estuve hace un año en la catedral de Valencia con las víctimas y con los Reyes. El que no estuvo fue el galgo de Paiporta", ha dicho, en referencia a Pedro Sánchez.

#4 Pivorexico *
Buenas noticias para los abuelos , la asistencia de la parca podría resultar inquietante .
fareway #1 fareway
Llamar galgo a un compañero de partido que únicamente ha hecho lo que ella que fue dejar morir a gente, no me parece correcto.
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 llama "galgo de Paiporta" a Sanchez , otro insulto camuflado como el de "me gusta la fruta"
fareway #6 fareway
#2 El que no estuvo allí, fue Mazón. Si quiere insultar a Sánchez que se invente otro insulto, ese no cala.
ansiet #9 ansiet
Irrelevante totalmente.
Que asco de tia por Dios.
JackNorte #11 JackNorte
Hay quien carga en su conciencia con 7291 muertos y no le pesan para correr cada vez que le preguntan.
#3 Albarkas
Tampoco hace falta allí, Isa.
#8 sportz_yugoslavs
La muerta en el entierro.


Irrelevante, claro.
pepel #5 pepel
Se acabó la fruta. Ahora vamos en galgo (como la RENFE).
#12 fremen11
No te preocupes guapa ya va Aznar por ti, que tu sólo eres una marioneta........
enriquefriki #10 enriquefriki
Una que lo único que sabe hacer es insultar como si de un cuñado se tratase.

Impresentable
vviccio #7 vviccio
Perro Sanxe, el Gran Hermano de la pandemia y ella la libertaria de la cerveza.
Mazón no sé si quiso imitar a la Ayuso o si prefirió seguir los "consejos" de los Mercadonas de Valencia.
Capaza #13 Capaza
Al funeral deberían ir solamente los familiares de las victimas y voluntarios y gente que ayudo. Los políticos y mas la gente del PP que no presionaron a Mazon para que dimitiese me sobran e incluso el Rey porque esta muy bien la fotito, el video saludando, pero eso no soluciona la vida de la gente que perdio familiares o se quedo en la ruina.
