·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11620
clics
Morderte la lengua
5889
clics
Siria acaba de encontrar en el desierto algo incómodo para EEUU: el "ojo" secreto de su sistema antimisiles más avanzado
7306
clics
Confirmado por el Gobierno: las familias recibirán una ayuda universal de 200 euros al mes por cada hijo a cargo
4781
clics
Han analizado las coordenadas del rescate al piloto en Irán. No solo no cuadran, apuntan a una misión muy distinta de EEUU
7450
clics
La Prueba de Fuego: La Imagen que Confirma la estrategia de Irán
más votadas
321
Trump anuncia que suspende “durante dos semanas” el ultimátum contra Irán
589
Los audios que incriminan a Cospedal quedan excluidos del juicio de Kitchen en contra del criterio de la Policía
412
España supera los 22 millones de afiliados en la Seguridad Social y todos se acuerdan de este vídeo de Feijóo: "Qué mal ha envejecido
494
El PP intenta que la gente crea que el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP no tiene nada que ver con el PP
339
Legisladores y exfuncionarios piden que se aplique la 25ª Enmienda para destituir a Trump por contradicciones en el tema militar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
23
clics
Ayuso manipula los datos para justificar sus viajes a Estados Unidos: ¿dónde termina parte de la inversión que dice atraer?
La presidenta se vanagloria de 28.300 millones llegados a la Comunidad, pero pasa por alto las actuaciones de las empresas en otros puntos de España y del mundo.
|
etiquetas
:
ayuso
,
madrid. viaje
10
1
1
K
110
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
1
1
K
110
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
LisaPotter
¿Ayuso manipula? No, no me lo creo. No puede ser.
2
K
47
#4
Lord_Cromwell
#0
Ocio?
0
K
19
#3
Rogue
Manipula es su segundo apellido por parte de padre, de madre es Roba.
0
K
14
#5
XtrMnIO
Living la vida loca, muerte para el resto.
0
K
12
#1
obmultimedia
En su bolsillo acaba.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente