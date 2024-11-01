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Ayuso manipula los datos para justificar sus viajes a Estados Unidos: ¿dónde termina parte de la inversión que dice atraer?

La presidenta se vanagloria de 28.300 millones llegados a la Comunidad, pero pasa por alto las actuaciones de las empresas en otros puntos de España y del mundo.

| etiquetas: ayuso , madrid. viaje
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5 comentarios
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LisaPotter #2 LisaPotter
¿Ayuso manipula? No, no me lo creo. No puede ser.
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Lord_Cromwell #4 Lord_Cromwell
#0 Ocio?
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Rogue #3 Rogue
Manipula es su segundo apellido por parte de padre, de madre es Roba.
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Living la vida loca, muerte para el resto.
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obmultimedia #1 obmultimedia
En su bolsillo acaba.
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menéame