edición general
17 meneos
18 clics
Ayuso llama “dictador” a Sánchez después de que el Gobierno la lleve ante la Justicia por incumplir la ley con el registro de objetores

Ayuso llama “dictador” a Sánchez después de que el Gobierno la lleve ante la Justicia por incumplir la ley con el registro de objetores

La dirigente madrileña ha replicado que “solo un dictador les puede obligar [a los médicos] a hacer lo que no quieren hacer”, algo que es falso y que no dice en ningún momento la ley: lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es un registro de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto para todas las mujeres que así lo decidan en la sanidad pública.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , aborto , objetores , sánchez , insultos
14 3 3 K 148 politica
19 comentarios
14 3 3 K 148 politica
Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
Esta tia es subnormal, y sus votantes lo siguiente
7 K 99
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 De tonta no tiene nada. Vendería a su madre por un ático regalado de Quirón.
7 K 109
makinavaja #8 makinavaja
#3 ...toma, y yo.... :-D :-D :-D :-D
0 K 11
skaworld #13 skaworld
#3 #8

Un pequeño apunte:

Vendería a su tu madre por un ático regalado de Quirón.

Que esta gente otra cosa no, pero son muy de cuidar a la famiglia
2 K 35
#16 Meconvirtióengrillo
#13 no la vendería, la alquilaría.
0 K 7
#4 concentrado
"Solo un dictador les puede obligar [a los médicos] a hacer lo que no quieren hacer”, claaaaro, por eso los gerentes de los hospitales les dejan hacer a los médicos lo que quieren (por ejemplo practicar abortos), guapetona.
5 K 88
makinavaja #10 makinavaja
Qué fácil es llamar "dictador" al presidente de tu gobierno, o al jefe del estado, cuando hay libertad.... y lo duro que salia llamarlo "dictador" cuando de verdad era una dictadura... :-D
5 K 73
#6 Leon_Bocanegra *
Otra que tiene suerte de que Sánchez no sea un dictador. Picando piedra en Sangonera la Seca estaría la muy asquerosa si esto fuera una dictadura.
2 K 36
Thornton #11 Thornton
10 comentarios y toadavía no ha aparecido un facha diciendo que si nos metemos mucho con Ayuso (aunque se lo gane a pulso) :-D
1 K 35
#12 meneanet
#11 Este meneo al que has votado no es criticar Ayuso, es hacerle publicidad, y cuanta mas difusión mejor para ella. O te crees que cuando dice algo así lo dice porque es solo una ocurrencia? Aquí los primos no son precisamente los que le diseñan la campaña a Ayuso.
1 K 13
#17 Meconvirtióengrillo
#12 esta tipa está de campaña 24/7/12.
Sabe que en momento en que la dejen de votar está jodida.
1 K 13
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#9 Y aparecerá un Charlie Kirk patrio y se lo cargará uno de VOX.
0 K 14
XtrMnIO #19 XtrMnIO
Hija de fruta, hay que decirlo más, hija de fruta más.
0 K 12
#5 meneanet *
Afianzando voto antiabortista, intentando pilllar votos de vox criticando al psoe y ...perdiendo voto de los afiliados del psoe... ah no, los afiliados del psoe no la votan ni la votarán. Osea, esta notícia es positiva para ella.
spoiler: Solo los del carnet se ofenden tanto por llamar dictador a sanchez, al resto, mas o menos les resbala, algunos incluso se plantearan si está bien lo de las listas..
1 K 12
JuanCarVen #7 JuanCarVen
#5 En una década los evangelistas superan a los católicos en España. En practicantes se entiende.
2 K 33
#9 meneanet *
#7 bien visto, sigue a por el voto latino en madrid.
0 K 6
obmultimedia #14 obmultimedia
#7 los evangelistas.  media
0 K 10
#18 Sacianez
#7, a este ritmo, los musulmanes adelantan por la derecha
0 K 6

menéame