Ayuso llama “dictador” a Sánchez después de que el Gobierno la lleve ante la Justicia por incumplir la ley con el registro de objetores

La dirigente madrileña ha replicado que “solo un dictador les puede obligar [a los médicos] a hacer lo que no quieren hacer”, algo que es falso y que no dice en ningún momento la ley: lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es un registro de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto para todas las mujeres que así lo decidan en la sanidad pública.