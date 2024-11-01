Ayuso, increpada en su acto en una discoteca con Azcón: Eres cómplice de un genocidio

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue reprendida por su postura abiertamente sionista en un acto electoral organizado por su ferviente admirador, Jorge Azcón. El presidente en funciones de Aragón y candidato popular a la reelección, Jorge Azcón, optó por la presencia de Isabel Díaz Ayuso para inaugurar la breve campaña electoral que acontece al 8F, jornada en que todos los aragoneses decidirán sobre el futuro de su tierra tras un bloqueo presupuestario de la ultraderecha.