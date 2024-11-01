edición general
Ayuso, increpada en su acto en una discoteca con Azcón: Eres cómplice de un genocidio

La presidenta de la Comunidad de Madrid fue reprendida por su postura abiertamente sionista en un acto electoral organizado por su ferviente admirador, Jorge Azcón. El presidente en funciones de Aragón y candidato popular a la reelección, Jorge Azcón, optó por la presencia de Isabel Díaz Ayuso para inaugurar la breve campaña electoral que acontece al 8F, jornada en que todos los aragoneses decidirán sobre el futuro de su tierra tras un bloqueo presupuestario de la ultraderecha.

Leclercia_adecarboxylata
Escogen una discoteca para un acto?

Esto es como un cincuentañero poniéndose la gorra del revés.
ipanies
#1 Sala de fiestas, cuando las frecuentan los pijos se llaman salas de fiesta. Y si, tanto el pijo Azcon como la pija Ayuso quieren sacar su lado canallita para atraer a los Cayetanos del agro.
Gandark_S1rk
no es que sea complice, es que tiene 7291 muertes en sus manos.
pirat
#4 "De genocida a genocida"...
Kikoncito
Se la increpa poco
