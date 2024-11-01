edición general
Ayuso: "Los hospitales de Madrid han salvado muchas vidas"

Ayuso defiende su modelo de gestión sanitaria a pesar de lo ocurrido en el Hospital de Torrejón. Ha destacado que, gracias a ese modelo, hoy la región cuenta con doce hospitales públicos que atienden a más de un millón y medio de madrileños. Centros que "han salvado muchas vidas" y que, "de no ser así, hubiera ocurrido un absoluto colapso, como ocurre en tantas zonas de España que después recurren a la sanidad de Madrid para ser atendidos".

7 comentarios
7291 no tuvieron esa suerte.  media
#4 Suleiman
Mal iríamos que no salvarán vidas, no te jode... El tema es que no suficientes, y no por culpa del personal, si no por tu culpa que no destinas recursos.
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
Bueno, todos los hospitales que existen en el mundo han salvado muchas vidas, para eso están y por eso se invierten en ellos, si inviertes mucho salvas más vidas, si inviertes menos, como el PP-Vox, salvas menos.
#3 Leon_Bocanegra
Exacto Isabel. De hecho ,los que murieron por tus protocolos,no pisaron el hospital.
Urasandi #6 Urasandi
De hecho a otros les ha solucionado la vida, económicamente hablando.
ayatolah #7 ayatolah
Que hayan salvado muchas vidas es lo mínimo que se hubiese esperado de un hospital ¿no?
#5 pirat
Puf, no se que haríamos los indocumentados periféricos si no tuviésemos a su sanidad madrileña para que nos salvara la vida...
Y a esta desequilibrada que no sabemos en que mundo vive, la ponen los madrileños a dirigir sus destinos...pff
