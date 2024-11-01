Ayuso: "Los hospitales de Madrid han salvado muchas vidas"

Ayuso defiende su modelo de gestión sanitaria a pesar de lo ocurrido en el Hospital de Torrejón. Ha destacado que, gracias a ese modelo, hoy la región cuenta con doce hospitales públicos que atienden a más de un millón y medio de madrileños. Centros que "han salvado muchas vidas" y que, "de no ser así, hubiera ocurrido un absoluto colapso, como ocurre en tantas zonas de España que después recurren a la sanidad de Madrid para ser atendidos".