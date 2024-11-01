edición general
Ayuso garantiza a grandes fondos de inversión que no limitará los precios de la vivienda en Madrid

Ayuso acudió como invitada de honor a un encuentro sobre inversión inmobiliaria organizado por el gigante financiero BlackRock. Durante su intervención, transmitió un mensaje de seguridad jurídica a los presentes, asegurando que su administración no introducirá controles en el sector, ni para el alquiler ni para la compraventa. Cuyo modelo de negocio habitualmente consiste en la adquisición de grandes paquetes de viviendas para destinarlas al alquiler, buscando la máxima rentabilidad financiera sin considerar el impacto social en la población l

#1 IsraelEstadoGenocida
Ayuso tiene muy claro para quien gobierna.

Los que no lo tienen muy claro son sus votontos
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
A ver para eso le han votado los fondos.
