Ayuso acusa a Vox de tratar "como escoria" a los inmigrantes cada pleno "sembrando inquietud y culpabilidad"

Dice que se están comportando "como socialistas de derechas" que no quieren "formar parte de nada bueno de lo que pase en Madrid". "Están tratando a los inmigrantes como escoria, pleno a pleno. Siempre sembrando sospechas, inquietud, culpabilidad en cada tema. Cuando se cruzan con ellos por la calle, ¿qué hacen? No les da, no sé, les miran a la cara. Porque yo lo que defiendo es la ley y el orden, pero nada más que eso, la ley y el orden", ha respondido Ayuso a la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, en la sesión de control de
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Ayuso criminaliza a los migrantes y los tuiteros se lo reprochan: "Esto se llama incitación al odio"
Que ahora acuse a Vox de malo por criminalizar a los inmigrantes viene a ser como llamar gilipollas a todos sus votantes y a todos los madrileños y españoles, son la misma mierda, el mismo cancer para España.
Es escoria repugnante, que nos explique a todos su gran adoración hacia el pedófilo, asesino de niñas y presidente de los EEUU.... vereis como mira para otro lado...rata miserable.
Una vez más estoy convencido de que la culpa es que la izquierda no hace autocrítica
La putada es que cerraron al año y pico y ahora es una casa baja muy cuca en plena avenida