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Ayuso acusa a Vox de tratar "como escoria" a los inmigrantes cada pleno "sembrando inquietud y culpabilidad"

Ayuso acusa a Vox de tratar "como escoria" a los inmigrantes cada pleno "sembrando inquietud y culpabilidad"

Dice que se están comportando "como socialistas de derechas" que no quieren "formar parte de nada bueno de lo que pase en Madrid". "Están tratando a los inmigrantes como escoria, pleno a pleno. Siempre sembrando sospechas, inquietud, culpabilidad en cada tema. Cuando se cruzan con ellos por la calle, ¿qué hacen? No les da, no sé, les miran a la cara. Porque yo lo que defiendo es la ley y el orden, pero nada más que eso, la ley y el orden", ha respondido Ayuso a la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, en la sesión de control de

| etiquetas: ayuso , acusa , vox , tratar , escoria , inmigrantes
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Cuñado #1 Cuñado
"Ni que fueran ancianos", agregó.
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josde #4 josde
#1 Ayuso esta ahí gracias a Vox y muchos de sus desvaríos y anti leyes son secundadas por Vox.
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#2 Bravok1 *
Habló de putas, "La Tacones"

www.publico.es/tremending/ayuso-criminaliza-migrantes-tuiteros-reproch

Ayuso criminaliza a los migrantes y los tuiteros se lo reprochan: "Esto se llama incitación al odio"

Que ahora acuse a Vox de malo por criminalizar a los inmigrantes viene a ser como llamar gilipollas a todos sus votantes y a todos los madrileños y españoles, son la misma mierda, el mismo cancer para España.

Es escoria repugnante, que nos explique a todos su gran adoración hacia el pedófilo, asesino de niñas y presidente de los EEUU.... vereis como mira para otro lado...rata miserable.
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#5 Garminger2.0
#2 Ayuso puede decir hoy una cosa y mañana la contraria. Para gente como ella, con los votantes que tiene, esto no pasa factura.

Una vez más estoy convencido de que la culpa es que la izquierda no hace autocrítica :-D
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karakol #10 karakol
Hay que joderse. xD xD xD  media
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powernergia #6 powernergia
O se diferencia su que sea un poco, de Vox, o se pasa a Vox, no hay otra.
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Imag0 #11 Imag0
Vuelve El Club de la Commedia con un humor más cáustico, más hiriente, más de hideputas!
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#9 cKr1
A mis venezolanos del Barrio de Salamanca ni me los toquen
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SerVicius #3 SerVicius
Insultar a los moros de la vendimia tiene un pase, pero insultar a los moros de la milla de oro eso si que no se puede tolerar hombre! Que se han pensado, los mejores extrangeros sabeis donde estan, no? Pues eso, a señalar a torrepacheco que Serrano eso no lo va a consentir.
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SMaSeR #7 SMaSeR
Los de VOX quieren al extranjero igualmente lo que no quieren es que compren el pan en la misma panadería que ellos. El 98% de las noticias que salen de empresarios contratando a gente ilegal directamente sin contratos y en malas condiciones son los señoros del campo de VOX, el autentico efecto llamada.
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Andreham #8 Andreham
#7 Pues tirando de lo que dices, el mejor pan, pero con diferencia, que he probado en mi vida, venía de una panadería que regentaban unos moros.

La putada es que cerraron al año y pico y ahora es una casa baja muy cuca en plena avenida :-)
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menéame