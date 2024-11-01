Ayuso acusa a Vox de tratar "como escoria" a los inmigrantes cada pleno "sembrando inquietud y culpabilidad"

Dice que se están comportando "como socialistas de derechas" que no quieren "formar parte de nada bueno de lo que pase en Madrid". "Están tratando a los inmigrantes como escoria, pleno a pleno. Siempre sembrando sospechas, inquietud, culpabilidad en cada tema. Cuando se cruzan con ellos por la calle, ¿qué hacen? No les da, no sé, les miran a la cara. Porque yo lo que defiendo es la ley y el orden, pero nada más que eso, la ley y el orden", ha respondido Ayuso a la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, en la sesión de control de