El Ayuntamiento de Sevilla (PP) rechaza los fondos estatales para la exhumación de la fosa Monumento, la fosa franquista más grande de la ciudad y donde aún yacen los restos de 7.440 personas

El Ayuntamiento de Sevilla (PP) rechaza los fondos estatales para la exhumación de la fosa Monumento, la fosa franquista más grande de la ciudad y donde aún yacen los restos de 7.440 personas

Nuevo escándalo del Partido Popular (en connivencia con Vox) en el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica en Sevilla.

Supercinexin #2 Supercinexin
Es lo que tiene el trickle down de las competencias y el desposeer al Estado de autoridad en beneficio de comunidades, hay-untamientos y chiringuitos varios de derechas cada uno haciendo con el dinero lo que le sale de los cojones al facha de turno.
Dene #5 Dene
si esto no es maldad y miseria, que me digan qué lo es...
y seguro que todos son unos buenos capillitas, de misa y ostia dominguera...
pena me da que el infierno no exista, porque es lo que se merecen
tetepepe #6 tetepepe
#5 Me apunto a lo de la ostia dominguera... Pero así a mano abierta.
Anda que no disfrutaría yo los domingos con mis manos XL.
makinavaja #1 makinavaja
Para eso los votaron, no? Será lo que la mayoría de gente quiere... por desgracia... :troll:
Cometeunzullo #4 Cometeunzullo
Y se sienten orgullosos de ello. Manda cojones.
