El Ayuntamiento de Santander se comprometió con Costas a hacerse cargo del mantenimiento de la Senda Costera

El Ayuntamiento de Santander se comprometió de manera oficial, explícita y documentada a hacerse cargo del mantenimiento de la Senda Costera entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, según consta en el expediente municipal remitido a la Demarcación de Costas en 2004. El compromiso aparece recogido en varios documentos firmados por responsables municipales y aprobados por la Junta de Gobierno Local y a los que ha tenido acceso la Cadena SER.