El Ayuntamiento de Santander se comprometió con Costas a hacerse cargo del mantenimiento de la Senda Costera

El Ayuntamiento de Santander se comprometió de manera oficial, explícita y documentada a hacerse cargo del mantenimiento de la Senda Costera entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, según consta en el expediente municipal remitido a la Demarcación de Costas en 2004. El compromiso aparece recogido en varios documentos firmados por responsables municipales y aprobados por la Junta de Gobierno Local y a los que ha tenido acceso la Cadena SER.
| etiquetas: ayuntamiento , santander , senda , costera , costas
Cuando ese partido del que Vd. me habla tiene las de perder, lo que suele hacer en essos casos es responsabilizar a las víctimas o atacarles directamente... esperemos a ver por donde salen esta vez los peperos.
meneame.net/story/ayuntamiento-santander-abre-expediente-sancionador-a
Olvidaba la salida de señalar al que lleva el timón del petrolero, los mandos del avión, y el volante en el tren, o como se llame lo que usan los maquinistas.
ya ha salido algo por aquí similar, va a ser un lío judicial determinar responsabilidades... a parte de polícia
Trabajo completado