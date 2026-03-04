edición general
El Ayuntamiento de Santander se comprometió con Costas a hacerse cargo del mantenimiento de la Senda Costera

El Ayuntamiento de Santander se comprometió de manera oficial, explícita y documentada a hacerse cargo del mantenimiento de la Senda Costera entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, según consta en el expediente municipal remitido a la Demarcación de Costas en 2004. El compromiso aparece recogido en varios documentos firmados por responsables municipales y aprobados por la Junta de Gobierno Local y a los que ha tenido acceso la Cadena SER.

8 comentarios
elTieso #7 elTieso
¿No decía el ayuntamiento que era muy difícil decir de quién era la responsabilidad? Porque esto lo deja no claro, clarísimo.
2 K 40
Nube_Gris #5 Nube_Gris *
Cuando ese partido del que Vd. me habla tiene las de perder, lo que suele hacer en essos casos es responsabilizar a las víctimas o atacarles directamente... esperemos a ver por donde salen esta vez los peperos.

Olvidaba la salida de señalar al que lleva el timón del petrolero, los mandos del avión, y el volante en el tren, o como se llame lo que usan los maquinistas.
1 K 23
#2 yukatan
menos mal que no fue el gobierno de Cantabria..... que dirian lo de la herencia recibida... el Ayuntamiento es el mismo desde que me salio pelo en los huevos...
1 K 20
Asimismov #8 Asimismov
Un pepero entiende el manteni-miento como mantener lo mentido.
0 K 13
#3 gershwin
"una vez ultimadas" pero fueron abandonadas..
ya ha salido algo por aquí similar, va a ser un lío judicial determinar responsabilidades... a parte de polícia
0 K 11
#4 Leon_Bocanegra
Juraría que es duplicada.
0 K 10
FunFrock #6 FunFrock
Tenemos tantas administraciones para mover papeles q al final el valor es el papel, no cumplir lo q pone el papel.
0 K 9
Skiner #1 Skiner
El Cantábrico se ha hecho cargo.
Trabajo completado :troll:
0 K 7

