Un ayuntamiento laborista prohíbe el rodaje de una película de la segunda guerra mundial con Nicolas Cage por temor a las banderas nazis [ENG]

El ayuntamiento de Waltham Forest, noreste de Londres, liderado por el Partido Laborista, ha impedido que unos cineastas utilicen su casa consistorial para rodar una película de guerra de Nicolas Cage, ante el temor de que el edificio fuera adornado con esvásticas. El ayuntamiento declaró que impidió el rodaje de Fortitude, protagonizada por Cage, debido a la "sensibilidad hacia la iconografía de extrema derecha" y que sintieron que "no tenían otra opción" que rechazar el permiso tras descubrir que los símbolos nazis serían "altamente visibles

hazardum #5 hazardum
Hombre, si ruedas una peli de la segunda guerra mundial, pues saldrán nazis y símbolos nazis, pero es un rodaje, estarán las cámaras, actores, etc, me parece un poco infantil prohibirlo, no están haciendo apología de nada.
Aokromes #7 Aokromes
#5 que las añadan en postproduccion.
hazardum #8 hazardum
#7 Si les prohíben en todos lados, es lo que tendrán que hacer.
chemado_chema #10 chemado_chema
#5 también parecía infantil explicarle a la gente que la ideología nazi y las cosas nazis estaban mal y mira donde estamos 8-D .

Razón no te falta pero el mundo esta loc
rendri #1 rendri
Yo tendría temor a Nicolás Cage, está mu loco
ACEC #3 ACEC
Que las sustituyan por banderas israelíes o estadounidenses. Total, no hay mucha diferencia.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Dentro de poco Indiana Jones será prohibida
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Tontos los hay en todas partes.
#2 chocoleches
Si alguien ha visto su última actuación en "Gunslingers" sabrá el verdadero motivo, y es mucho peor que las banderas nazis.

www.youtube.com/watch?v=4nBN7SuO3HA&t=117s
#9 anamabel
En la misma línea que cuando Tom Hanks dijo esa estupidez sobre su gran papel en Philadelphia:

I don't think people would accept the inauthenticity of a straight guy playing a gay guy."

No vaya a ser que ahora un actor o una peli vayan a hacer ficción que pueda ser "inauténtica"
