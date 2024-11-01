El ayuntamiento de Carboneras habría enviado un "plano manipulado" para situar el Algarrobico en zona urbanizable

Ecologistas en Acción ha trasladado al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) un escrito en el que advierte de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha validado un "plano manipulado" para situar el hotel del Algarrobico en zona urbanizable. El colectivo sostiene, a partir de la documentación incorporada al expediente, que el inmueble "está en zona C1, que invade la servidumbre de protección de costas y que en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Carboneras debe de figurar como suelo no urbanizable de especial protección".