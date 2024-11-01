edición general
El ayuntamiento de Carboneras habría enviado un "plano manipulado" para situar el Algarrobico en zona urbanizable

El ayuntamiento de Carboneras habría enviado un "plano manipulado" para situar el Algarrobico en zona urbanizable

Ecologistas en Acción ha trasladado al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) un escrito en el que advierte de que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha validado un "plano manipulado" para situar el hotel del Algarrobico en zona urbanizable. El colectivo sostiene, a partir de la documentación incorporada al expediente, que el inmueble "está en zona C1, que invade la servidumbre de protección de costas y que en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Carboneras debe de figurar como suelo no urbanizable de especial protección".

2 comentarios
Un_señor_de_Cuenca
A ver, chavalería, ¿véis cómo hay que hacer las cosas?
Construyes un hotel ilegal en 2003, y te pasas 22 años de litigios sin que nadie consiga derribarlo. Hay que saber hacerlo, hay que tener buenos contactos y falta de escrúpulos.
A ver si aprendéis, robagallinas.
OCLuis
#1 Suerte que tuvo la élite corrupta frankista que un grupo de mafiosos y afines al régimen se hiciesen cargo de defender su modelo de país y de negocio al día siguiente de morirse el dictador genocida a cambio de un porcentaje de lo robado a los españoles.
Las demás fuerzas políticas lo sabían y se tuvieron que tragar ese sapo porque de no haberlo hecho habríamos continuado como estábamos, pero con otro caudillo distinto.
