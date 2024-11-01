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Ayudas, tarjeta sanitaria, IMV... los beneficios que otorga y los que no la residencia que recibirán los inmigrantes regularizados

Ayudas, tarjeta sanitaria, IMV... los beneficios que otorga y los que no la residencia que recibirán los inmigrantes regularizados

El Consejo de Ministros ha probado este martes el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, un texto que se ha publicado este miércoles en el BOE y que entrará en vigor este jueves. Con ello, se calcula que alrededor de medio millón de personas podrán regularizar su situación en nuestro país.

| etiquetas: ayudas , regularización , inmigración
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5 comentarios
8 1 3 K 70 actualidad
A.more #1 A.more
Y obligaciones también. De eso no dice nada el papel para bocadillos
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#2 BoosterFelix *
#1 La ultraderecha mediática sigue empeñada en su campaña de que el capitalismo y la monarquía exploten a los hijos de españoles en vez de a los hijos de inmigrantes. Con lo que no contaba la ultraderecha es con que la aporofobia llegaría un día para quedarse entre los españoles. Intentan seguir culpando a los españoles y a su nueva cultura reproductiva anti-pobreza del gran reemplazo, porque no son capaces de digerir que tienen que empezar a culpar del gran reemplazo al capitalismo y a la monarquía, y a la precariedad y la pobreza que estos regímenes causan.

No le doy ni un mes al 20minutos para que empiece a publicar también noticias sobre toreo.
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#3 Pitchford
Dicen que para el IMV tienen que esperar 12 meses. Si en 12 meses no han encontrado un trabajo legal tras la regularización, que les da un permiso de trabajo de un año de validez, empieza mal la cosa.. En cualquier caso, el IMV, tanto para inmigrantes como para españoles viejos debería ser siempre a cambio de unas horas diarias de trabajo social.
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fofito #4 fofito
Perfecto,eso les iguala con los 6,7 millones que ya estaban regularizados.
Y como ya hacían uso de la sanidad y la educación,no viene mal poder recaudar las cotizaciones sociales y el IRPF que hasta ahora no se recaudaban.

Además de poder reducir la explotación laboral a la que muchos se veían abocados y a la competencia desleal que ello provocaba.
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alfre2 #5 alfre2
Lo cual demuestra que lo que les mueve al rechazo es la envidia. Si te sienta mal que alguien tenga derecho a algo y eso a ti no te afecta negativamente es que eres lerdo y mala persona. No existe ninguna otra explicación desde el punto de vista científico.
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menéame