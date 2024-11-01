Ayudas, tarjeta sanitaria, IMV... los beneficios que otorga y los que no la residencia que recibirán los inmigrantes regularizados

El Consejo de Ministros ha probado este martes el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, un texto que se ha publicado este miércoles en el BOE y que entrará en vigor este jueves. Con ello, se calcula que alrededor de medio millón de personas podrán regularizar su situación en nuestro país.
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No le doy ni un mes al 20minutos para que empiece a publicar también noticias sobre toreo.
Y como ya hacían uso de la sanidad y la educación,no viene mal poder recaudar las cotizaciones sociales y el IRPF que hasta ahora no se recaudaban.
Además de poder reducir la explotación laboral a la que muchos se veían abocados y a la competencia desleal que ello provocaba.