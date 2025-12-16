Las ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años empezarán a darse este miércoles

Las ayudas directas de hasta 100 euros para la financiación de gafas y lentillas a menores de 16 años comenzará a darse este miércoles, ha avanzado el Ministerio de Sanidad durante un acto en el que la ministra, Mónica García, ha estado presente en la concesión directa de estas ayudas, que se enmarcan dentro del Plan Veo. Se trata de "una medida de carácter excepcional"que responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de "reducir barreras económicas" que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia, subraya Sanidad