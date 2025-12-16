edición general
Las ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años empezarán a darse este miércoles

Las ayudas directas de hasta 100 euros para la financiación de gafas y lentillas a menores de 16 años comenzará a darse este miércoles, ha avanzado el Ministerio de Sanidad durante un acto en el que la ministra, Mónica García, ha estado presente en la concesión directa de estas ayudas, que se enmarcan dentro del Plan Veo. Se trata de "una medida de carácter excepcional"que responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de "reducir barreras económicas" que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia, subraya Sanidad

Flogisto #1 Flogisto
«Se trata de "una medida de carácter excepcional" que responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de "reducir barreras económicas». ¿Si la necesidad no es excepcional por qué la medida sí?
Barney_77 #5 Barney_77
#1 Y por qué solo a menores de 16?
joffer #7 joffer
#5 los niños menores de 16 años son unos inconscientes, los mayores ya tienen más vista.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Parece que estamos en campaña electoral:
Si responde a una necesidad de salud pública, no sería "una medida de carácter excepcional"

Y si la voluntad de "reducir barreras económicas", sería una ayuda según rentas, cuando es para todo el mundo
oceanon3d #3 oceanon3d
Se deberían ampliar para jubilados de bajos recursos y parados mayores de 52.
oceanon3d #4 oceanon3d
Ese recurso simple y manoseado,como abrelatas para lo que sea, es ridículo en extremo.

Que lo sepas
#2 Tuathan
Ahora subirán los precios de las gafas 100€ más.
