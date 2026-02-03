Ayudas compra coche eléctrico: El Plan Auto+ se blinda contra los coches eléctricos chinos: hasta 4.500 euros para modelos fabricados en Europa

El nuevo plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos será retroactivo desde 1 de enero de 2026 y ofrecerá la máxima cuantía a eléctricos puros, económicos y con proceso de fabricación en la UE. El Gobierno ha anunciado este martes las bases del nuevo Plan Auto+ , el programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos que sustituye al antiguo Plan Moves III. La gran novedad es el blindaje del nuevo programa contra los coches eléctricos chinos, una de las principales demandas de los fabricantes europeos para hacer frente a...