Ayudas compra coche eléctrico: El Plan Auto+ se blinda contra los coches eléctricos chinos: hasta 4.500 euros para modelos fabricados en Europa

El nuevo plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos será retroactivo desde 1 de enero de 2026 y ofrecerá la máxima cuantía a eléctricos puros, económicos y con proceso de fabricación en la UE. El Gobierno ha anunciado este martes las bases del nuevo Plan Auto+ , el programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos que sustituye al antiguo Plan Moves III. La gran novedad es el blindaje del nuevo programa contra los coches eléctricos chinos, una de las principales demandas de los fabricantes europeos para hacer frente a...

Andreham #1 Andreham
Vamos, que como los accionistas de Volkwswagen no cobran suficiente dividendo porque no venden sus coches ultra-inflados de precio tienen que asegurarse de que el resto de mortales les subvencionemos las ventas.

Espléndido.

Pero eh, la mala es la izquierda y el libre mercado es necesario.
taSanás #5 taSanás
#1 no es la izquierda quien ha hecho esta nueva ayuda? O también es culpa de la derecha?
Barney_77 #12 Barney_77
#5 Por supuesto, como el estado de Rodalies del AVE que es culpa de Aznar y Rajoy, nada que ver con los casi 8 años de gobierno de Pedro Sanchez.
taSanás #18 taSanás
#12 a ver, que en 8 años no da tiempo a todo. Se han concentrado en cumplir su programa: limpiar la corrupción y derogar la ley mordaza
Barney_77 #21 Barney_77
#18 Ya, al cesar lo que es del cesar. No se puede negar que han cumplido todo, han aprobado todo lo que han propuesto y tenemos unos presupuestos actualizados y adecuados a la situacion actual.
aupaatu #36 aupaatu
#12
La Union Europea que es la qu dicta las normas esta dirigida por la democracia cristiána a la que pertenece el PP acompañada del resto de derechas
Y la democracia cristiana lleva mas de 8 años controlando el parlamento Europeo con sus mayorias

Europa ha implementado restricciones indirectas y requisitos para favorecer la fabricación local de vehículos eléctricos
, como parte de sus políticas de transición energética y protección de la industria europea, incluyendo requisitos de origen…   » ver todo el comentario
Barney_77 #37 Barney_77
#36 Que me estas contando aqui? Tiene algo que ver tu comentario con lo que estoy diciendo?
aupaatu #28 aupaatu *
#5 El PSOE es como mucho de centro, ni es comunista ni perroflauta, ni boliviano...y pertenecemos a la Union.


Sí, Europa ha implementado restricciones indirectas y requisitos para favorecer la fabricación local de vehículos eléctricos
, como parte de sus políticas de transición energética y protección de la industria europea, incluyendo requisitos de origen para acceder a ayudas y aranceles a fabricantes chinos para asegurar una producción genuinamente europea y evitar el ensamblaje…   » ver todo el comentario
taSanás #30 taSanás
#28 me has pegado un ChatGPT?
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#1 los coches chinos en Europa vienen a un precio ridiculo para penetrar el mercado
Igual que Tesla bajo casi un 20% del precio del Tesla 3 cuando entro en Europa para crear volumen.

Asi que .. sinceramente, no veo mal defender a la industria Europea de estrategias de mercado muy agresivas.
#8 Cuchifrito
#6 ?Vienen a un precio ridículo? Pero si vienen al doble o más de lo cuesta allí :wall:
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#8 de toda la vida el precio de mercado en China ha sido el mismo que el de Europa :wall: :wall: :wall: :wall:

vaya , la globalizacion se debio crear para fabricar al mismo precio en China :wall: :wall: :wall:

pongo mas :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Porque te olvidas que China tiene un mercado interno de 1400 millones de habitantes

Un poco mas de :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Don_Pixote #29 Don_Pixote *
#22 repito mi comentario #11

comparais peras con manzanas cuando comparais UE y China en precio de mercado
#34 z1018
#29 un coche es un producto de consumo igual que un taladro o una televisión y si ahora compramos teles TCL o Hisense es porque las marcas europeas no pudieron competir y desaparecieron, la industria de la automoción la están sosteniendo artificialmente pero ya no puede competir.
Sobre la calidad y tecnología te invito a que leas los comentarios que hizo el CEO de Ford al respecto.
Sobre la calidad real el tiempo lo dirá pero pensaban que China no podía diseñar coches atractivos ni bien acabados y resulta que muchos modelos no tienen nada que envidiar en ambos aspectos a la Santísima Trinidad alemana.
Don_Pixote #35 Don_Pixote *
#34 te equivocas de sesgo
no hablo de calidad o tecnologia, para nada, he estado muchas veces en China para saber que viven en 2070 y nosotros en 2026
Hablo de un volumen interno y un mercado a otro nivel de precio, que les permite competir fuera de China en todos los sectores con una ventaja brutal.

Y no les culpo.
Pero igual que ellos se protegen en muchos sectores como el energetico, no veo mal que Europa barra para casa y haga lo mismo con un sector economico como la automocion.
Barney_77 #13 Barney_77
#8 Y a un tercio de lo que cuestan aqui en comparacion con el equivalente.
#25 gadish
#8 vender un coche en china y adaptarlo a europa cuesta pasta. Algún vehículo ha tenido que ser parcialmente rediseñado para cumplir con las normas europeas. No creo que eso sea gratis.
#22 z1018
#6 los coches chinos tienen un precio ridículo en China, a Europa entran inflados de precio

Pero lo mejor es que Volkswagen también vende sus coches en China tirados de precio, el ID3 se vende en China por 15.000 €, no sé de dónde has sacado esa idea: forococheselectricos.com/2023/07/volkswagen-tira-precio-id3-china-meno
DORO.C #27 DORO.C *
#22 #6 Eso es muy matizable. Ten en cuenta que para vender en Europa son obligatorios un montón de sistemas activos que los modelos chinos no incorporan. Y lo mismo pasa con la seguridad pasiva. Había por ahí una comparativa de colisión entre dos modelos supuestamente "iguales" y eso metía miedo.
#32 z1018
#27 los modelos chinos incorporan todos los ADAS que hay en los modelos europeos y de hecho ellos han desarrollado ADAS más avanzados porque utilizan radares LIDAR que no quieren otras marcas como Tesla, aunque no fuera así no se justifica que en China en 2023 un ID3 costase un 40% de su precio en Europa (aquí estaba sobre los 40.000€)
DORO.C #33 DORO.C *
#32 El tema del ID3 es bastante recurrente. Aquí lo explican bien:
x.com/GuilleAlfonsin/status/1702955322829066542?s=20

Son dos coches distintos
#10 Suleiman
#1 No solo es VW, los coches chinos que se fabrican en europa, también.se benefician.
#24 gadish
#1 pero estás en contra de las subvenciones para acelerar el cambio hacia el coche eléctrico y hacer las ciudades menos contaminadas, reduciendo los gastos en salud ocasionados por los gases de los vehículos ICE, o de que sean solo para compra de vehículos cuyo precio redunde en riqueza interior en lugar de ser importandos lo que lleva a un empeoramiento de la balanza comercial?
javibaz #26 javibaz
#17 ese no entra en europeo. El Dacia Spring actual se fabrica en China, en la región de Hubei, en una planta de la joint venture eGT New Energy Automotive (Dongfeng, Renault, Nissan).
#7 poseso
Para medicos no hay, para dárselo a los fabricantes de coches encubierto en forma de subvención al ciudadano si... que parezca que ño hacen por el populacho.

Por cierto, lo de "fabricado en Europa o en España" ha quedado muy fino.
DORO.C #19 DORO.C
#16 Pues no lo entiendo, yo las dos las veo sin problemas en modo normal. Por eso pongo lo del modo lectura en las noticias que envío de este medio, porque luego hay gente que no las puede leer en modo normal.
DORO.C #2 DORO.C
Legible en el modo lectura
Barney_77 #14 Barney_77
#2 Yo lo leo sin problemas en normal.
DORO.C #15 DORO.C
#14 Lo pongo por curarme en salud :-D
Barney_77 #16 Barney_77
#15 En el de la digitalizacion del sistema electrico si que es muro de pago, en este no.
camvalf #4 camvalf
Manda huevos, coches caros que solo compra gente con pasta financiados
Falk #17 Falk
#4 salvo el dacia spring... Si qué están caros. Rondando los 30k las versiones más básicas en modelos de gama de entrada...
aupaatu #20 aupaatu
Me imagino que sera el sueño humedo de los CEOS de Europa y no de una realidad del mundo libre y democratico .
Estoeslaostia #23 Estoeslaostia
Absurdo. Con ayudas, sea chino o no, de 20k no baja un carro utilitario.
Por el orto se pueden meter.
taSanás #3 taSanás
Una rebaja en las ayudas de los 7000 anteriores a 4500 ¿no?
#9 Cuchifrito
#3 No exactamente, las ayudas en si eran 4500. Los otros 2500 eran de achatarramiento de un vehículo. Muchos en vez de achatarrar venderán y ya está.
