Ayudas compra coche eléctrico: El Plan Auto+ se blinda contra los coches eléctricos chinos: hasta 4.500 euros para modelos fabricados en Europa

El nuevo plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos será retroactivo desde 1 de enero de 2026 y ofrecerá la máxima cuantía a eléctricos puros, económicos y con proceso de fabricación en la UE. El Gobierno ha anunciado este martes las bases del nuevo Plan Auto+ , el programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos que sustituye al antiguo Plan Moves III. La gran novedad es el blindaje del nuevo programa contra los coches eléctricos chinos, una de las principales demandas de los fabricantes europeos para hacer frente a...
| etiquetas: ayudas , compra , coche , eléctrico , china , europa , plan , auto+
Espléndido.
Pero eh, la mala es la izquierda y el libre mercado es necesario.
La Union Europea que es la qu dicta las normas esta dirigida por la democracia cristiána a la que pertenece el PP acompañada del resto de derechas
Y la democracia cristiana lleva mas de 8 años controlando el parlamento Europeo con sus mayorias
Europa ha implementado restricciones indirectas y requisitos para favorecer la fabricación local de vehículos eléctricos
, como parte de sus políticas de transición energética y protección de la industria europea, incluyendo requisitos de origen… » ver todo el comentario
Sí, Europa ha implementado restricciones indirectas y requisitos para favorecer la fabricación local de vehículos eléctricos
, como parte de sus políticas de transición energética y protección de la industria europea, incluyendo requisitos de origen para acceder a ayudas y aranceles a fabricantes chinos para asegurar una producción genuinamente europea y evitar el ensamblaje… » ver todo el comentario
Igual que Tesla bajo casi un 20% del precio del Tesla 3 cuando entro en Europa para crear volumen.
Asi que .. sinceramente, no veo mal defender a la industria Europea de estrategias de mercado muy agresivas.
vaya , la globalizacion se debio crear para fabricar al mismo precio en China
pongo mas
Porque te olvidas que China tiene un mercado interno de 1400 millones de habitantes
Un poco mas de
comparais peras con manzanas cuando comparais UE y China en precio de mercado
Sobre la calidad y tecnología te invito a que leas los comentarios que hizo el CEO de Ford al respecto.
Sobre la calidad real el tiempo lo dirá pero pensaban que China no podía diseñar coches atractivos ni bien acabados y resulta que muchos modelos no tienen nada que envidiar en ambos aspectos a la Santísima Trinidad alemana.
no hablo de calidad o tecnologia, para nada, he estado muchas veces en China para saber que viven en 2070 y nosotros en 2026
Hablo de un volumen interno y un mercado a otro nivel de precio, que les permite competir fuera de China en todos los sectores con una ventaja brutal.
Y no les culpo.
Pero igual que ellos se protegen en muchos sectores como el energetico, no veo mal que Europa barra para casa y haga lo mismo con un sector economico como la automocion.
Pero lo mejor es que Volkswagen también vende sus coches en China tirados de precio, el ID3 se vende en China por 15.000 €, no sé de dónde has sacado esa idea: forococheselectricos.com/2023/07/volkswagen-tira-precio-id3-china-meno
www.youtube.com/watch?v=Ph5T-GtXz18
Es de la versión china del Volkswagen Passat.
techstory.in/volkswagen-may-have-a-problem-in-china-after-the-crash-te
carbuzz.com/news/vw-passats-chinese-crash-test-failure-causing-big-pro
x.com/GuilleAlfonsin/status/1702955322829066542?s=20
Son dos coches distintos
Por cierto, lo de "fabricado en Europa o en España" ha quedado muy fino.
