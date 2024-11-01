Ayer y hoy del caballo en la pintura argentina

El caballo, como animal intrínsecamente ligado a la historia, la geografía y la identidad cultural argentina. Desde el gaucho, los granaderos a caballo, los malones indígenas de tiempos pretéritos hasta el polo en nuestros días, ha sido un motivo recurrente y significativo para numerosos artistas nacionales en distintas disciplinas. No es raro por ello que aparezca, como protagonista o elemento, en la pintura costumbrista y figurativa como exaltación de lo tradicional, integrante del paisaje y/o elemento de identidad nacional.
| etiquetas: pintura , caballo , argentina
Con permiso dejo la tomada que, como no puede ser de otra forma, suena en mi cabeza desde que leí "caballo" y "argentino" . A
El Alazán, de Atahualpa Yupanqui
youtu.be/PMdfcCYXrns?si=ycqewNKVuB0TWmYk