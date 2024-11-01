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«Para mí la ayahuasca es amor. No leerás nada de esto en los textos académicos»

«Para mí la ayahuasca es amor. No leerás nada de esto en los textos académicos»

Virgilio Bomfim ha convivido en las comunidades Noke Koi en el estado de Acre -distante más de 4.000 kilómetros desde su tierra natal, Pernambuco-, participa en proyectos de desarrollo para este y otros pueblos originarios de la cuenca del Juruá (Amazonas), ha cofundado la Sociedad Panteísta de Ayahuasca y su casa en El Escorial hace las veces de “consulado no oficial” para muchos de los maestros ayahuasqueros del Amazonas que pasan por Madrid.

| etiquetas: ayahuasca , amor , virgilio bomfim , antropólogo , entrevista , brasil
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Fernando_x #1 Fernando_x
Jojo huele a secta desde lejos.
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Lutin #6 Lutin
#1 Este es un avispado de los buenos.
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Fernando_x #8 Fernando_x
#6 Y eso que no tengo ni idea a qué huele esa sopa.
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taSanás #2 taSanás
Eso no lo decía el señor burns al salir del bosque mientras brillaba?
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Para otros el amor se fuma en plata. Hay gente pa tó.
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#5 Marisadoro
#3 Pero no hay pa toa la gente.
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SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#5 Eso es cierto, sí.
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Pacman #4 Pacman
Todo es amor hasta que alguien pilla un chungazo y a pedir cuentas a la pachamama
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capitan__nemo #9 capitan__nemo
«Para mí la ayahuasca es amor."
Es un caso clásico del "a mi me funciona". Para eso estan los estudios cientificos y la ciencia para determinar a quien le funciona y a quien no, en que condiciones, hacer hipotesis de por que a unos si y a otros no, ...etc
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Galero #10 Galero
Para mí es una planta
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Uda #11 Uda
Apesta....
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menéame