«Para mí la ayahuasca es amor. No leerás nada de esto en los textos académicos»

Virgilio Bomfim ha convivido en las comunidades Noke Koi en el estado de Acre -distante más de 4.000 kilómetros desde su tierra natal, Pernambuco-, participa en proyectos de desarrollo para este y otros pueblos originarios de la cuenca del Juruá (Amazonas), ha cofundado la Sociedad Panteísta de Ayahuasca y su casa en El Escorial hace las veces de “consulado no oficial” para muchos de los maestros ayahuasqueros del Amazonas que pasan por Madrid.