Avistan en Málaga un ave jamás vista antes en España: un buitre torgo  

España ha registrado por primera vez el avistamiento de un buitre torgo (Torgos tracheliotos), una de las rapaces carroñeras más imponentes y poderosas del mundo. Se trata de un hallazgo único y excepcional que se ha producido en El Torcal de Antequera, Málaga. El autor de este descubrimiento es Miguel Martín García, documentalista y fotógrafo. El buitre torgo, también conocido como buitre orejudo, es una especie muy rara en Europa, ya que su distribución natural se localiza en África y en zonas de Oriente Medio. Este hallazgo es aún más rel...