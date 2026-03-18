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Avistan en Málaga un ave jamás vista antes en España: un buitre torgo

Avistan en Málaga un ave jamás vista antes en España: un buitre torgo  

España ha registrado por primera vez el avistamiento de un buitre torgo (Torgos tracheliotos), una de las rapaces carroñeras más imponentes y poderosas del mundo. Se trata de un hallazgo único y excepcional que se ha producido en El Torcal de Antequera, Málaga. El autor de este descubrimiento es Miguel Martín García, documentalista y fotógrafo. El buitre torgo, también conocido como buitre orejudo, es una especie muy rara en Europa, ya que su distribución natural se localiza en África y en zonas de Oriente Medio. Este hallazgo es aún más rel...

| etiquetas: buitre torgo , orejudo , avistamiento , torcal , martín garcía , extinción
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4 comentarios
10 3 0 K 227 Mundoanimal
rogerius #1 rogerius *
Habrá venido a comprar viviendas. :troll:

Vale… ya me voy. :-P
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manzitor #2 manzitor
Sube la temperatura, llegan nuevas especies. Veremos la Feria de Abril con camellos :-)
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josde #3 josde
#2 Mientras no la veas con pingüinos, xD
2 K 42
#4 cocococo
¿Dónde está la noticia? Ese buitre fue visto al sur de Los Pirineos, o sea, en África, no en Europa.
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menéame