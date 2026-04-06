Los aviones de Qatar se refugian de la guerra en Teruel

Como ya pasó con la pandemia, y después con la guerra en Ucrania, esta instalación para estación, reparación y reciclaje de aviones ―única en Europa― ha vuelto a convertirse en refugio de aeronaves en peligro. Fue estallar la guerra, empezar a caer los misiles y comenzar a llegar aviones. En solo un fin de semana llegaron 10 hasta este aeropuerto, huyendo de la zona en conflicto. En este momento son 23 las aeronaves procedentes de Oriente Próximo, la mayoría de la compañía Qatar Airways, que tenían la base en Doha. (Legible en modo Lectura).
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Debería ser la sede de la Agencia Espacial Española, pero el no tener tren de alta velocidad o aeropuerto internacional la descartó. Y como no es sede de la Agencia, pues no se pone tren de alta velocidad ni aeropuerto internacional.
Así han apoyado siempre todos los gobiernos a la España vaciada con la que se les llena la boca. Todo lo que tienen allí relacionado con la aeronáutica, que es mucho y de calidad, es mérito de los turolenses.