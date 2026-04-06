Los aviones de Qatar se refugian de la guerra en Teruel

Como ya pasó con la pandemia, y después con la guerra en Ucrania, esta instalación para estación, reparación y reciclaje de aviones ―única en Europa― ha vuelto a convertirse en refugio de aeronaves en peligro. Fue estallar la guerra, empezar a caer los misiles y comenzar a llegar aviones. En solo un fin de semana llegaron 10 hasta este aeropuerto, huyendo de la zona en conflicto. En este momento son 23 las aeronaves procedentes de Oriente Próximo, la mayoría de la compañía Qatar Airways, que tenían la base en Doha. (Legible en modo Lectura).