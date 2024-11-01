edición general
8 meneos
80 clics

Un ave declarada extinta hace medio siglo reaparece con ocho polluelos, sobrevive sólo en cautiverio, moviliza a los zoológicos internacionales, desafía el colapso y reaviva planes

Un ave declarada extinta hace medio siglo reaparece con ocho polluelos, sobrevive sólo en cautiverio, moviliza a los zoológicos internacionales, desafía el colapso provocado por las especies invasoras, reaviva los planes de reintroducción y demuestra que la extinción no siempre es definitiva para la conservación. Se trata de una variante de la paloma torcaz: la paloma de Socorro.

| etiquetas: ave , extinta , polluelos
6 2 0 K 83 cultura
3 comentarios
6 2 0 K 83 cultura
Ripio #1 Ripio
#0 Este envío es tuyo.
No parece muy extinta.
www.meneame.net/story/144-088-palomas-torcaces-emigran-francia-espana
0 K 20
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 :-P

Corregido.
0 K 19
Ashark #3 Ashark
Se refiere a una especie endémica, la paloma de la isla de Socorro (Zenaida graysoni)
es.wikipedia.org/wiki/Zenaida_graysoni
Las torcaces, también salvajes y huidizas, pueden llegar a ser una plaga en los huertos para las siembras de primavera. De momento su situación no es preocupante.
es.wikipedia.org/wiki/Columba_palumbus
0 K 6

menéame