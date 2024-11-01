Un ave declarada extinta hace medio siglo reaparece con ocho polluelos, sobrevive sólo en cautiverio, moviliza a los zoológicos internacionales, desafía el colapso y reaviva planes

Un ave declarada extinta hace medio siglo reaparece con ocho polluelos, sobrevive sólo en cautiverio, moviliza a los zoológicos internacionales, desafía el colapso provocado por las especies invasoras, reaviva los planes de reintroducción y demuestra que la extinción no siempre es definitiva para la conservación. Se trata de una variante de la paloma torcaz: la paloma de Socorro.
No parece muy extinta.
Corregido.
Las torcaces, también salvajes y huidizas, pueden llegar a ser una plaga en los huertos para las siembras de primavera. De momento su situación no es preocupante.
