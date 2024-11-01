Avance del control de la natalidad masculino: los científicos encuentran la manera de desactivar la producción de esperma (IN)

Científicos de la Universidad de Cornell han logrado un progreso significativo hacia lo que muchos consideran el santo grial del control de la natalidad masculino: un anticonceptivo seguro, de acción prolongada, completamente efectivo y no hormonal que se puede revertir.
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Saludos
Y tampoco es reversible, al menos no tienes esa garantía ni es sencillo.
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Alemania pronto sufrirá las consecuencias de una crisis de natalidad
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Seguramente nunca lo fue