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Avance del control de la natalidad masculino: los científicos encuentran la manera de desactivar la producción de esperma (IN)

Avance del control de la natalidad masculino: los científicos encuentran la manera de desactivar la producción de esperma (IN)

Científicos de la Universidad de Cornell han logrado un progreso significativo hacia lo que muchos consideran el santo grial del control de la natalidad masculino: un anticonceptivo seguro, de acción prolongada, completamente efectivo y no hormonal que se puede revertir.

| etiquetas: esperma , control natalidad , masculino , cornell
7 2 0 K 149 ciencia
9 comentarios
7 2 0 K 149 ciencia
#1 Perrota
Buena noticia. De todas formas con la vasectomía sin cirugía ya lo solucionas. En 10 minutos listo y sin molestias.
1 K 13
#4 wendigo
#1 A ver... que aunque sea un par de cortes de nah, sigue siendo cirugía xD y por el par que conozco que se la han hecho, días con molestias pasas.

Saludos
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MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
#1 Eso no es reversible. El preservativo, por contra...
1 K 20
#6 fingulod
#1 ¿Desde cuando la vasectomía es sin cirugía?

Y tampoco es reversible, al menos no tienes esa garantía ni es sencillo.
1 K 17
#2 Pitchford
Solo para parejas con mucha confianza..
0 K 18
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Natillas light, no engorda.
0 K 13
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
Gracias a eso podréis evitar que vuestros hijos nazcan en la monarquía, capitalismo, pobreza......Estoy seguro que algo se me olvida.
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Quecansaometienes... #9 Quecansaometienes...
Con fumar y ponerse el movil en el bolsillo, listo!
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