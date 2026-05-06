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Japón: mínimo histórico de población infantil y continúa en descenso

Japón: mínimo histórico de población infantil y continúa en descenso

El número de niños se situó en 13,29 millones, una reducción de 350.000 respecto al año anterior, marcando el 45.º descenso consecutivo y el nivel más bajo desde que existen registros comparables en 1950. El desglose por edades muestra que los niños de 12 a 14 años suman 3,09 millones, mientras que los de 0 a 2 años apenas alcanzan 2,13 millones, evidenciando una menor natalidad reciente en Japón. Por otro lado, la población de 65 años o más, que era del 4,9% en 1950, ha crecido de forma constante hasta alcanzar el 29,5% en 2026.

| etiquetas: japón , población , natalidad , niños
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5 comentarios
5 0 0 K 62 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
No trabajan lo suficiente.
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tul #3 tul
#1 unos desagradecidos es lo que son, ahora que tienen la oportunidad de enviar a sus hijos a morir por el emperador naranjito I y mira como se ponen xD
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Connect #2 Connect
Y Corea del Sur está igual o más bien peor. Y China va por el mismo camino, aunque igualmente tienen una población gigantesca que da para mucho más que los de Japón. El problema de estos paises además es que son poco atrayentes para la inmigración. Y ni siquiera son capaces de atraer talento. Futuro jodido para estos Tigres asiáticos. La única opción es que realmente empiecen a pagar un buen sueldo por tener niños y premiar que tengan una buena formación. Y esto lo veremos mas pronto que tarde.
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LoboAsustado #4 LoboAsustado
#2 No es que sean poco atrayentes, es que directamente la evitan como la peste. Y naturalizarse..vamos , mas fácil reunir las 7 bolas de dragón.
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#5 HangTheRich *
A @BoosterFelix le gusta esta noticia.


Pero le gustaría mas si fueran niños pobres
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menéame