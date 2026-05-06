Japón: mínimo histórico de población infantil y continúa en descenso

El número de niños se situó en 13,29 millones, una reducción de 350.000 respecto al año anterior, marcando el 45.º descenso consecutivo y el nivel más bajo desde que existen registros comparables en 1950. El desglose por edades muestra que los niños de 12 a 14 años suman 3,09 millones, mientras que los de 0 a 2 años apenas alcanzan 2,13 millones, evidenciando una menor natalidad reciente en Japón. Por otro lado, la población de 65 años o más, que era del 4,9% en 1950, ha crecido de forma constante hasta alcanzar el 29,5% en 2026.