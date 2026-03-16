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2025 ratificó la caída de la natalidad en Chile con 8.269 nacimientos menos que en 2024: “hay mucha incertidumbre y pasa a ser casi irresponsable tener hijos”

2025 ratificó la caída de la natalidad en Chile con 8.269 nacimientos menos que en 2024: “hay mucha incertidumbre y pasa a ser casi irresponsable tener hijos”

Esta baja –que viene hace tiempo en el mundo occidental– es un problema porque debe haber más gente joven que sostenga a la parte de la población que no trabaja. “Las poblaciones se están haciendo más viejas y las gente mayor es menos productiva que los jóvenes”. Son instancias para reflexionar ya que “el modelo que teníamos antes ya no está sirviendo”. Entre los ejemplos, se menciona que al tener hijos la mujer se queda atrás en la carrera, es caro, las personas no tienen seguridad en el futuro, nombrando también temas como las pensiones.

| etiquetas: chile , natalidad , descenso
3 0 0 K 52 Chile
6 comentarios
3 0 0 K 52 Chile
Paideia #1 Paideia *
Creo que han votado a un partido que aboga por la familia y esas cosas, en está legislatura levanta el vuelo la natalidad :troll:
Kast acaba de tomar posesión, paciencia
1M de pesos por nacimiento y otro para sus futuros. No es poca cosa
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Urasandi #2 Urasandi
¿Cuando se volvió serio "the clinic"?
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#5 Robe7064
#2 The Clinic siempre ha sido serio en algunas páginas (dos reportajes y una entrevista en los primeros años o algo así). Hace muchos años que no lo compro y puede que ya no tenga la parte de humor que lo hizo popular.

"¿Sabía Ud. que... la Democracia Cristiana es eterna, porque no tiene ningún principio, ni un fin."
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Urasandi #6 Urasandi
#5 si, yo lo recordaba de cuando salió
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Gry #4 Gry *
es un problema porque debe haber más gente joven que sostenga a la parte de la población que no trabaja

En Chile hay un desempleo juvenil del 20%, más que un sostén son una carga. :-P
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menéame