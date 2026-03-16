2025 ratificó la caída de la natalidad en Chile con 8.269 nacimientos menos que en 2024: “hay mucha incertidumbre y pasa a ser casi irresponsable tener hijos”

Esta baja –que viene hace tiempo en el mundo occidental– es un problema porque debe haber más gente joven que sostenga a la parte de la población que no trabaja. “Las poblaciones se están haciendo más viejas y las gente mayor es menos productiva que los jóvenes”. Son instancias para reflexionar ya que “el modelo que teníamos antes ya no está sirviendo”. Entre los ejemplos, se menciona que al tener hijos la mujer se queda atrás en la carrera, es caro, las personas no tienen seguridad en el futuro, nombrando también temas como las pensiones.