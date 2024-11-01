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Alemania llegó a su fin | Kurzgesagt – In a Nutshell  

Alemania pronto sufrirá las consecuencias de una crisis de natalidad agravada por la mala gestión de la generación del baby boom. El colapso demográfico que está rompiendo el contrato generacional podría destruir pronto uno de los mayores logros de Alemania: su estado de bienestar. Los millennials, la generación Z y las generaciones más jóvenes se encuentran con un enorme lío que de alguna manera deben solucionar, mientras que el bloque gris que toma las decisiones por ellos vota en contra de sus intereses. ¿Qué pasó? Colapso demográfico.

| etiquetas: colapso , demográfico , alemania
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3 comentarios
2 1 2 K 29 cultura
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Pueden re-emigrar a los colonos de Israel y así viven de primera mano el comportamiento que tanto apoyan.
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#1 woke *
España va como un cohete; los españoles como una bicicleta.
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#3 woke
Cuanta menos gente haya, menor será la demanda de servicios.
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menéame