Alemania llegó a su fin | Kurzgesagt – In a Nutshell  

Alemania pronto sufrirá las consecuencias de una crisis de natalidad agravada por la mala gestión de la generación del baby boom. El colapso demográfico que está rompiendo el contrato generacional podría destruir pronto uno de los mayores logros de Alemania: su estado de bienestar. Los millennials, la generación Z y las generaciones más jóvenes se encuentran con un enorme lío que de alguna manera deben solucionar, mientras que el bloque gris que toma las decisiones por ellos vota en contra de sus intereses. ¿Qué pasó? Colapso demográfico.