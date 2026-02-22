edición general
EE.UU. : un hogar con dos hijos debe ganar $400.000 al año para que el cuidado infantil sea asequible, según un estudio. «Es fácil entender por qué están disminuyendo las tasas de natalidad» [EN]

Las directrices federales establecen que el cuidado infantil es asequible si no consume más del 7% de los ingresos familiares. Según datos de Child Care Aware of America. LendingTree descubrió que el costo anual promedio del cuidado de un bebé y un niño de 4 años es de $28,190 a nivel nacional. Eso requeriría unos ingresos familiares de $402,708 al año para alcanzar el umbral del 7%. Sin embargo, un hogar promedio con dos hijos gana $145,656 de media, lo que significa que la familia típica necesitaría un aumento salarial del 176.5% para alcanzar el umbral de asequibilidad.

4 comentarios
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
Es el plan de decrecimiento desigual (de las elites)

Podria decirse que el encarecimiento es para que no tengan hijos o los minimos. La gente sin vivienda tiende a no tener hijos. Para que no provoquen mas cambio climático (columna 11 del grafico).

Buscan una eugenesia que evite lo de la propaganda de la pelicula idiocracia
m.youtube.com/watch?v=fU1L12CV8jI
(La peli es eugenesica)

Pero los tecno-oligarcas con los datacenters ia estan aumentando el consumo y las emisiones de cambio…  media   » ver todo el comentario
0 K 19
meroespectador #2 meroespectador
Imagina que el estado te facilite escuelas, comedores, becas, fuertes reducciones de impuestos, ventajas para conseguir vivienda, días libres, sanidad y ayuda en la crianza.
0 K 13
#4 UNX
Que disfruten la inflación que han votado.
0 K 12
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Aquí igual (quitándole un 0) y justito.
0 K 10

