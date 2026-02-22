EE.UU. : un hogar con dos hijos debe ganar $400.000 al año para que el cuidado infantil sea asequible, según un estudio. «Es fácil entender por qué están disminuyendo las tasas de natalidad» [EN]

Las directrices federales establecen que el cuidado infantil es asequible si no consume más del 7% de los ingresos familiares. Según datos de Child Care Aware of America. LendingTree descubrió que el costo anual promedio del cuidado de un bebé y un niño de 4 años es de $28,190 a nivel nacional. Eso requeriría unos ingresos familiares de $402,708 al año para alcanzar el umbral del 7%. Sin embargo, un hogar promedio con dos hijos gana $145,656 de media, lo que significa que la familia típica necesitaría un aumento salarial del 176.5% para alcanzar el umbral de asequibilidad.