Las autoridades saudíes ejecutaron a 356 personas en 2025, lo que supone un nuevo record en un solo año (ingles)

Las autoridades saudíes ejecutaron a 356 personas en 2025, según un recuento de AFP, lo que supone un nuevo récord para el número de reclusos ejecutados en el reino en un solo año. Los analistas han atribuido en gran medida el aumento de las ejecuciones a la continua "guerra contra las drogas" que Riad ha iniciado en los últimos años, y muchos de los primeros detenidos ahora están siendo ejecutados tras procesos judiciales y condenas. (ingles)