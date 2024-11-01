edición general
Las autoridades saudíes ejecutaron a 356 personas en 2025, lo que supone un nuevo record en un solo año (ingles)

Las autoridades saudíes ejecutaron a 356 personas en 2025, según un recuento de AFP, lo que supone un nuevo récord para el número de reclusos ejecutados en el reino en un solo año. Los analistas han atribuido en gran medida el aumento de las ejecuciones a la continua "guerra contra las drogas" que Riad ha iniciado en los últimos años, y muchos de los primeros detenidos ahora están siendo ejecutados tras procesos judiciales y condenas. (ingles)

jdmf #6 jdmf *
Y pensar que aquí hay ramas políticas que quieren muerte para sus conciudadanos por pensar diferente y luego despotrican de extranjeros con raíces árabes
0 K 11
A.more #2 A.more
Podríamos decir que son unos hijos de puta. Cuando lo comparas con los que ha ejecutado Israel, todo pierde el sentido
0 K 9
woody_alien #3 woody_alien
#2 En absoluto, tiene todo el sentido. Son nuestros hijos de puta.
0 K 11
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Ya que se ponen 9 más para cuadrar los números con el año
0 K 8
taSanás #5 taSanás
#1 son justo los festivos que tienen :troll:
1 K 15
Amoniaco #4 Amoniaco
Costumbres Islamicas.

ChatGPT: en que año termino la esclavitud en países islámicos?

ChatGPT: cuanta gente ha ejecutado este año irán?

Es un largo etc. Pero ya os haréis una idea
0 K 6

