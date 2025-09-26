edición general
Las autoridades rusas extendieron la prohibición de exportar gasolina y diésel hasta fin de año

La crisis en el mercado de combustibles se extiende, las refinerías necesitan reparaciones más frecuentes debido a los ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Kremlin ha extendido hasta finales de este año la prohibición vigente sobre la exportación de gasolina y, por el mismo período, introducirá una prohibición sobre la exportación de combustible diésel para no productores.

luiggi #1 luiggi
Muy bien Ucrania. Esa es la estrategia lógica. Si la mayoría de los ingresos para la guerra de Rusia provienen del petróleo. Elimina esos ingresos y pararás la invasión.

Contrastan los objetivos ucranianos con los ataques diarios rusos a civiles.

Hoy vi el horroroso video de muchísimos cuerpos de ancianos asesinados por Putin cuando hacían fila para obtener su pensión.
cosmonauta #2 cosmonauta
Llega el invierno. Rusia es muy grande, hace mucho frio, las carreteras son malas y los coches gastan mucho combustible.
