Las autoridades rusas extendieron la prohibición de exportar gasolina y diésel hasta fin de año

La crisis en el mercado de combustibles se extiende, las refinerías necesitan reparaciones más frecuentes debido a los ataques con drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Kremlin ha extendido hasta finales de este año la prohibición vigente sobre la exportación de gasolina y, por el mismo período, introducirá una prohibición sobre la exportación de combustible diésel para no productores.