[En los automóviles] hacer todo a través de una pantalla táctil sólo puede acabar mal [ENG]

La última tendencia es minimizar la cantidad de botones físicos en el automóvil y maximizar la pantalla, algo que creo que envejecerá extremadamente mal. Las pantallas táctiles son cada vez más comunes en los automóviles nuevos, pero ¿qué sucede cuando la tecnología avanza? La tecnología suele funcionar muy bien al principio. Da la sensación de rapidez, los procesos tienen sentido y todo funciona a la perfección. Pero recuerda un iPhone de hace unos 15 años: esa tecnología también parecía bastante revolucionaria, ¿verdad?