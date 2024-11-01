[En los automóviles] hacer todo a través de una pantalla táctil sólo puede acabar mal [ENG]

La última tendencia es minimizar la cantidad de botones físicos en el automóvil y maximizar la pantalla, algo que creo que envejecerá extremadamente mal. Las pantallas táctiles son cada vez más comunes en los automóviles nuevos, pero ¿qué sucede cuando la tecnología avanza? La tecnología suele funcionar muy bien al principio. Da la sensación de rapidez, los procesos tienen sentido y todo funciona a la perfección. Pero recuerda un iPhone de hace unos 15 años: esa tecnología también parecía bastante revolucionaria, ¿verdad?
Hacer todo a través de una pantalla táctil sólo va a acabar mal
Hay mucho que decir sobre los coches nuevos, pero hay una cosa que es la que más me irrita: tener que manejar todo a través de una pantalla táctil, lo que imagino que va a acabar en lágrimas.
Los coches futuristas no son para todos. Todavía existe un mercado enorme para quienes desean que sus vehículos funcionen con combustibles fósiles y solo proporcionen un nivel básico de transporte privado.
Obviamente, hay más autos usados en el mercado que nuevos, pero sigue siendo una industria enorme y próspera, con dos tercios de los compradores que eligen un auto usado en lugar de uno nuevo.
Eso significa que dentro de 15 años la gente conducirá con un sistema que hoy en día, personalmente, me resulta frustrante.
No voy a mencionar ninguna marca en
Llega la era del coche autónomo, los comandos por voz. Y aquí todavía debatiendo sobre los botones.