El automóvil busca ‘democratizar’ el eléctrico con coches por debajo de 25.000 euros para competir con China

Cerrado ya el frente con la UE por los objetivos de emisiones, el sector apunta en 2026 a una ofensiva de producto con la que extender la movilidad eléctrica en el Viejo Continente. El motor lanzará al mercado diversos coches eléctricos de en torno o por debajo de la barrera de los 25.000 euros sin contabilizar ayudas. Volkswagen apuesta por lanzar además en 2027 un modelo por debajo de los 20.000 euros, que se hará en Portugal (noticia completa en modo Lectura).