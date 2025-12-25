edición general
El automóvil busca ‘democratizar’ el eléctrico con coches por debajo de 25.000 euros para competir con China

El automóvil busca ‘democratizar’ el eléctrico con coches por debajo de 25.000 euros para competir con China

Cerrado ya el frente con la UE por los objetivos de emisiones, el sector apunta en 2026 a una ofensiva de producto con la que extender la movilidad eléctrica en el Viejo Continente. El motor lanzará al mercado diversos coches eléctricos de en torno o por debajo de la barrera de los 25.000 euros sin contabilizar ayudas. Volkswagen apuesta por lanzar además en 2027 un modelo por debajo de los 20.000 euros, que se hará en Portugal (noticia completa en modo Lectura).

Gry #2 Gry
¿Llegando a un acuerdo con China para que no vendan en Europa coches por debajo de 20.000 €? :roll:

www.meneame.net/story/china-ue-negocian-europeos-no-puedan-acceder-coc
#5 Pitchford
#2 Es que lo de lo de poner aranceles no va con el espíritu de la UE. Es mejor que el sobreprecio se lo queden los chinos. Somos unos genios..
johel #7 johel *
#2 claro, ofreceran chatarras con un nivel de confort y acabados de un coche del 2010 de 7000€ por por 24.999€, eso ya cumple.
Eso si, por descontado tendran una esperanza de vida de 10 años, unos mantenimientos a precio de oro y unos fallos nada relevantes como la caida del eje trasero del e-c4. Asi mismo luego lloraran mucho a los gobiernos porque no se venden y los bajaran de precio con subvenciones salidas de nuestros propios impuestos.
calde #6 calde *
Pero serán eléctricos capaces de viajar de manera sostenida a 120km/h o más (se quiere aumentar también el limite actual) sin extender la duración de los viajes?

Al menos viajes de unas 3-4 horas sin parar, para cubrir un porcentaje alto de los viajes (95% aprox)...
johel #8 johel *
#6 Velocidad limitada en la centralita para que no de 120k/h mas que un par de minutos, "regulacion europea por tu seguridad", y arreglado.
#1 Pitchford
No les queda más remedio o las marcas chinas fabricando aquí se los comerán.
#4 Katos
#1 ya nos han ganado
#3 Katos
Estertores de moribundo europeo qué se rió durante décadas de los que nos han ganado y ahora nos van a enterrar
