Austria confirma el despegue de cazas Eurofighter contra una aeronave militar estadounidense

Austria confirmó 2 interceptaciones consecutivas después de que aviones estadounidenses U‑28A ( para vigilancia continua en apoyo de operaciones terrestres) entraran en su espacio aéreo sin autorización. En ambos días, cazas Eurofighter despegaron con alerta de Prioridad A para identificar a los PC‑12, que operaban sobre la región alpina de Totes Gebirge. Tras ser interceptados, los aviones regresaron a Múnich. Austria, país neutral desde 1955, protege estrictamente su espacio aéreo, por lo que el caso se gestiona ahora por vía diplomática.