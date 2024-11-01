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Austria confirma el despegue de cazas Eurofighter contra una aeronave militar estadounidense

Austria confirma el despegue de cazas Eurofighter contra una aeronave militar estadounidense

Austria confirmó 2 interceptaciones consecutivas después de que aviones estadounidenses U‑28A ( para vigilancia continua en apoyo de operaciones terrestres) entraran en su espacio aéreo sin autorización. En ambos días, cazas Eurofighter despegaron con alerta de Prioridad A para identificar a los PC‑12, que operaban sobre la región alpina de Totes Gebirge. Tras ser interceptados, los aviones regresaron a Múnich. Austria, país neutral desde 1955, protege estrictamente su espacio aéreo, por lo que el caso se gestiona ahora por vía diplomática.

| etiquetas: austria , usa , espacio aereo , interceptaciones , eurofighter , pc12 , u28a
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Heni #5 Heni *
#2 A ver inculto, Austria no está en la OTAN, qué narices tendrán que ver los nafos aquí :shit:
9 K 91
jonolulu #8 jonolulu
#5 Hasta donde sé EEUU está en la OTAN y ha invadido el espacio aéreo de otro país
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Heni #10 Heni *
#8 Muchos acusamos al resto de países de la OTAN de bajar al cabeza y tragar todos los sapos que suelta EEUU, y a muchos nafos de Mnm de defender a EEUU o a la OTAN como organización antes que a sus propios países y a sus intereses.

Ese mensaje sólo tendría sentido si Austria fuese un miembro de la OTAN al haberse puesto firme y no permitirle a EEUU hacer lo que quisiese sin autorización, ya que habría contradicho esa idea que muchos defendemos de servidumbre de los miembros de la OTAN hacia EEUU... no ha sido así
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#1 tropezon
Los usanos a calzón quitado
2 K 50
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
#1 ¿Pero no decíamos que NAFO y no sé que otras mierdas? Te lo digo porque los putinistas de menéame, que ya están abandonando el barco llenos de Hantavirus, no paraban de dar la turra con NAFO NAFO.
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jonolulu #4 jonolulu
Socio fiable
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Heni #3 Heni
Joer, ya están los rus... wait :shit:
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ezbirro #7 ezbirro
Qué no vacilen mucho que les cortan el gas también.
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menéame