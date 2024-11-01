La australiana Relectrify lanza al mercado una batería “única en el mundo” que opera sin inversor

La empresa de baterías Relectrify, con sede en Melbourne, ha abierto sus ventas tras lanzar oficialmente su producto de batería a escala comercial, el primero de su tipo en el mundo, el cual ha estado más de 10 años en desarrollo. La innovación australiana radica en el sistema operativo que controla de manera individual cada una de las 24 celdas dentro de un pack. Este sistema permite tanto la producción de electricidad en corriente alterna (CA) como obtener entre un 20 y un 30 % más de energía de todo el conjunto.