Australia niega el visado al holandés Van de Velde, el olímpico condenado por violación a una niña de 12 años

El gobierno australiano ha negado el visado al holandés Steven van de Velde, el jugador de voley playa holandés que fue condenado a cuatro años de carcel en 2016 tras declararse culpable de tres cargos de violación a una niña de 12 años, a la que conoció en Facebook cuando él tenía 21 años. El jugador de Países Bajos había solicitado la entrada en el país para participar en los Campeonatos del Mundo en Adelaida el próximo mes.

| etiquetas: australia , visado , van de velde , violación , niña , 12 años
11 comentarios
Pertinax #1 Pertinax
Y bien negado está.
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#1 Todo el mundo tiene derecho a la reinserción. Si este individuo cumplió la condena/pena por el delito que cometió, y vuelve a estar perfectamente reinsertado ¿por qué estigmatizarlo de por vida?
Pertinax #4 Pertinax *
#3 A mi casa no entra. Y a la tuya tampoco. Y lo sabes.
El certificado de penales es obligatorio para obtener muchos visados, con más que buen criterio. Sobrevivirá sin visitar Australia. No se le está negando ningún derecho fundamental. Que se redima en su casa.
Wachoski #5 Wachoski *
#3 4 años de carcel por 3 cargos de violación a una niña de 12 años....

¿quien dice que está reinsertado? ¿un país soberano tiene que admitir lo que diga un juez al otro lado del mundo de otro país frente cargos así? ,.... pues, pues,... pues no lo veo tan claro... Si en mi pais metemos 20 años a alguien por algo, igual no consideramos que estés preparado para entrar cuando solo has comido 4 años en tu pais ... igual que negamos otras practicas de ese pais,... (cifras inventadas)

edito: del articulo: Van de Velde sólo cumplió año y mes de prisión y continuó su carrera como jugador, convirtiéndose en una estrella en su país. Que me perdonen los holandeses, pero no veo reinserción ni hostias...
#6 pozz
#3 En muchos paises no existe el derecho a la reinserción, el que la hace queda marcado de por vida. Y personalmente, no creo en ese derecho para delitos graves como la violacion a menores.
Un buen amigo mio, español, hijo de españoles, por ser hijo de un tipo que pertenece a un motoclub que en algunos paises ha sido problematico, tiene prohibida la entrada de por vida en Australia y Nueva Zelanda, tan solo por ser el hijo de un miembro de un motoclub... Hay paises en los que no gastan ninguna broma al respecto de inmigrantes que les puedan causar problemas, prefieren prevenir que curar.
Asimismov #7 Asimismov
#3 porque el deporte es asín y no quieren a un violador con antecedentes penales, que podría huir del país en caso de reincidencia.
Veelicus #10 Veelicus
#3 No se trata de estigmatizar y no tiene nada que ver con el derecho a la reinsercion, que lo tiene, pero en su pais.
A mi me parece perfecto que un pais no deje entrar a una persona que ha sido condenado por un delito tan grave.
Que hayas cumplido la condena no borra lo que has hecho, simplemente hace no estes en la carcel y que nadie, en tu pais ( en el caso de españa), te pueda negar los derechos que tiene cualquier otra persona.
rogerius #2 rogerius *
A ver si a Netanyahu le hacen lo mismo cuando quiera ir a pasear por países. Y que lo detengan.
Unregistered #8 Unregistered
Van de Vuelta
#9 Abril_2025
En Australia son algo raretes, me gustaría pensar que esto no ocurriría ni en España ni en la UE.

Prejuzgar a alguien que ha cumplido condena va en contra del estado de derecho.
#11 Jarod_mc
Que se vaya a Israel que allí este tipo de basura entra
