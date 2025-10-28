Australia niega el visado al holandés Van de Velde, el olímpico condenado por violación a una niña de 12 años

El gobierno australiano ha negado el visado al holandés Steven van de Velde, el jugador de voley playa holandés que fue condenado a cuatro años de carcel en 2016 tras declararse culpable de tres cargos de violación a una niña de 12 años, a la que conoció en Facebook cuando él tenía 21 años. El jugador de Países Bajos había solicitado la entrada en el país para participar en los Campeonatos del Mundo en Adelaida el próximo mes.