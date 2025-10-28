Australia niega el visado al holandés Van de Velde, el olímpico condenado por violación a una niña de 12 años

El gobierno australiano ha negado el visado al holandés Steven van de Velde, el jugador de voley playa holandés que fue condenado a cuatro años de carcel en 2016 tras declararse culpable de tres cargos de violación a una niña de 12 años, a la que conoció en Facebook cuando él tenía 21 años. El jugador de Países Bajos había solicitado la entrada en el país para participar en los Campeonatos del Mundo en Adelaida el próximo mes.
El certificado de penales es obligatorio para obtener muchos visados, con más que buen criterio. Sobrevivirá sin visitar Australia. No se le está negando ningún derecho fundamental. Que se redima en su casa.
¿quien dice que está reinsertado? ¿un país soberano tiene que admitir lo que diga un juez al otro lado del mundo de otro país frente cargos así? ,.... pues, pues,... pues no lo veo tan claro... Si en mi pais metemos 20 años a alguien por algo, igual no consideramos que estés preparado para entrar cuando solo has comido 4 años en tu pais ... igual que negamos otras practicas de ese pais,... (cifras inventadas)
edito: del articulo: Van de Velde sólo cumplió año y mes de prisión y continuó su carrera como jugador, convirtiéndose en una estrella en su país. Que me perdonen los holandeses, pero no veo reinserción ni hostias...
Un buen amigo mio, español, hijo de españoles, por ser hijo de un tipo que pertenece a un motoclub que en algunos paises ha sido problematico, tiene prohibida la entrada de por vida en Australia y Nueva Zelanda, tan solo por ser el hijo de un miembro de un motoclub... Hay paises en los que no gastan ninguna broma al respecto de inmigrantes que les puedan causar problemas, prefieren prevenir que curar.
A mi me parece perfecto que un pais no deje entrar a una persona que ha sido condenado por un delito tan grave.
Que hayas cumplido la condena no borra lo que has hecho, simplemente hace no estes en la carcel y que nadie, en tu pais ( en el caso de españa), te pueda negar los derechos que tiene cualquier otra persona.
Prejuzgar a alguien que ha cumplido condena va en contra del estado de derecho.