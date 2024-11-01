edición general
6 meneos
9 clics
Australia se convierte en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años

Australia se convierte en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años

La prohibición, que ha entrado en vigor a medianoche, afecta al menos a diez plataformas de redes sociales y de streaming, entre las que se encuentran Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick.

| etiquetas: australia , redes sociales , prohibición , menores
6 0 0 K 87 actualidad
9 comentarios
6 0 0 K 87 actualidad
jonolulu #1 jonolulu *
Me parece estupendo, creo que hace bien a los chavales. El tema está, como siempre, en cómo se hace cumplir.

La noticia habla de documento de identidad o de escaneo facial, lo cual ya mete otro escenario peliagudo
1 K 22
Torrezzno #5 Torrezzno
#1 Es que obviamente esa es la verdadera razon.

Me parece estupendo, creo que hace bien a los chavales. El tema está, como siempre, en cómo se hace cumplir.
Esto es el cebo

Para quien no lo sepa Australia es de los paises con las leyes antiprivacidad mas duras del planeta. Forma parte de los Five Eyes. Un conglomérado de paises tecnofascistas con libre comercio de datos personales de sus ciudadanos

en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes
0 K 20
#6 Jacusse
#1 pero menos peliagudo que atontar a los niños.
0 K 10
#7 Suleiman
Lo veo casi imposible , a no ser que hagas como china con su "muro".
0 K 12
#8 ombresaco
no es la primera vez que lo digo... ¿cómo lo hacen? Cualquier foro o juego online es susceptible de convertirse en una red social
0 K 11
#4 Jacusse
Excelente. Ojalá copien esta medida todos los países.
0 K 10
#9 vGeeSiz *
Tan fácil como no darles a los chavales móviles con datos o posibilidad de wifi. Las llamadas y los sms para comunicarse "de toda la vida" vaya
0 K 9
#2 Cincocuatrotres *
A ver cómo lo hacen, parece una buena iniciativa el no usar el esclavizador hasta cierta edad.
0 K 8
MisturaFina #3 MisturaFina
L@s chaval@s la van a liar!
0 K 8

menéame