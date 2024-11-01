Australia se convierte en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años

La prohibición, que ha entrado en vigor a medianoche, afecta al menos a diez plataformas de redes sociales y de streaming, entre las que se encuentran Facebook, Instagram, Threads, YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick.
La noticia habla de documento de identidad o de escaneo facial, lo cual ya mete otro escenario peliagudo
Me parece estupendo, creo que hace bien a los chavales. El tema está, como siempre, en cómo se hace cumplir.
Esto es el cebo
Para quien no lo sepa Australia es de los paises con las leyes antiprivacidad mas duras del planeta. Forma parte de los Five Eyes. Un conglomérado de paises tecnofascistas con libre comercio de datos personales de sus ciudadanos
en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes