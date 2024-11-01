Aurea Avionics, primera pyme española con drones en el catálogo de la OTAN

La Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA) ha adjudicado un contrato marco a la tecnológica española Aurea Avionics para el suministro de su sistema aéreo no tripulado Explorer UAS, un microdrón diseñado para operaciones tácticas y despliegues rápidos. Es la primera vez que una pyme española logra que uno de sus productos forme parte del catálogo oficial de la Alianza Atlántica, lo que permitirá a los países aliados adquirirlo de manera directa a través de los procesos de adquisición de la NSPA.