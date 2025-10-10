edición general
11 meneos
28 clics

El auge tecnológico de Catalunya revierte la fuga de cerebros

La creciente cantidad de empresas desarrollando proyectos punteros y su capacidad de pagar mejores sueldos que antes está haciendo regresar a ingenieros de todas partes del mundo.

| etiquetas: actualidad , ingeniería , tecnología
10 1 2 K 100 actualidad
3 comentarios
10 1 2 K 100 actualidad
vicus. #1 vicus.
En Catalunya conserva el cerebro por eso no gobierna la derechusma, en cambio Madrid...pues con las neuronas justas, un para robar y la otra para matar viejos.
2 K 27
TardisKun #2 TardisKun
#1 :calzador: toma, que se te ha caído.

Junts es más de derechas que el PP, por cierto
0 K 9
AntiTankie #3 AntiTankie
#2 son los que votaron en contra de la reducción de jornada
0 K 6

menéame