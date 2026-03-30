El auge sin control de poblados ilegales que se comen el territorio alarma al sur de Tenerife

Estos asentamientos ilegales "destruyen el medio ambiente, generan inseguridad y provocan continuas quejas vecinales". "Hacen fiestas, producen molestias y hasta hemos detectado compraventas de parcelas y negocios"
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Lo sabía. Hippies de mierda... qué odio les tengo desde que era chaval.
Quien haya estado en Valle Gran Rey (La Gomera) sabe de lo que hablo, y por lo que veo, se está extendiendo a otras islas.
Pero claro, el problema son los negros.
Y los ciudadanos, que en vez de señalar a quien durante décadas se ha aprovechado de cada rincón natural de la isla..... venga a votarles y venga a señalar a negros o hippis.
Ahora resulta que el problema de las islas es esta gente. Es que es de risa. Ey,.... que fuman porros en terrenos protegidos!! ..... pero mamones! .... si están todas las islas… » ver todo el comentario