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El auge sin control de poblados ilegales que se comen el territorio alarma al sur de Tenerife

El auge sin control de poblados ilegales que se comen el territorio alarma al sur de Tenerife

Estos asentamientos ilegales "destruyen el medio ambiente, generan inseguridad y provocan continuas quejas vecinales". "Hacen fiestas, producen molestias y hasta hemos detectado compraventas de parcelas y negocios"

| etiquetas: chabolismo , tenerife , crisis de la vivienda , canarias
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Supercinexin #3 Supercinexin
Alcaldes y concejales aclaran que "la mayoría son europeos" que buscan una forma de vida alternativa, pero también hay residentes que han optado por la ocupación de terrenos en zonas donde no está permitido.

Lo sabía. Hippies de mierda... qué odio les tengo desde que era chaval.
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sotillo #5 sotillo
#3 Pues es raro, tenéis un gobierno de derechas que dice ser facha pero saben gobernar, claro que luego lo que se ve con estos gobiernos por las calles donde gobiernan es basura, caos y banderas de España
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#10 euacca
#5 no confundas hippies con punk. Los punk son de izquierdas, los hippies son pijos que se quieren encontrar a sí mismos. Fijo que tienen más viviendas y ahorros, tienen una red de seguridad.
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PaulDurden #6 PaulDurden
Qué cabrones los hippies estos que ocupan terrenos y destruyen el entorno... No como Cuna del alma, el hotel de la Tejita, el circuito del motor, el muelle de Granadilla, la mierda esa que van a hacer en Alcalá, el otro nuevo hotel con ese super campo de golf, etc, etc.....
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manbobi #4 manbobi
Yo pasé por uno de estos lugares por Gran Canaria. Daba mucha cosica.
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#1 Borgiano
El cobete.
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#7 egon_
Europeos que vienen a Canarias a "encontrarse a si mismos", construyendo chabolas en terrenos protegidos, se pasan el día fumando porros y pidiendo transferencias bancarias a sus papis en el país de origen.

Quien haya estado en Valle Gran Rey (La Gomera) sabe de lo que hablo, y por lo que veo, se está extendiendo a otras islas.

Pero claro, el problema son los negros.
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Rembrandt #8 Rembrandt *
#7 los problemas no son ni negros, ni hippis........ los problemas de las islas son los empresarios corruptores y los políticos corruptos.

Y los ciudadanos, que en vez de señalar a quien durante décadas se ha aprovechado de cada rincón natural de la isla..... venga a votarles y venga a señalar a negros o hippis.

Ahora resulta que el problema de las islas es esta gente. Es que es de risa. Ey,.... que fuman porros en terrenos protegidos!! ..... pero mamones! .... si están todas las islas…   » ver todo el comentario
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#2 CosaCosa
La humanidad es imparable
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josde #9 josde
#2 En Tenerife mas bien es el volcán su cobete.
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menéame