Auge y caída de Portaventura

Un video que resume los problemas de Port Aventura.

denocinha
El Netflix, el Tinder y los teléfonos móviles
asola33
50 minutos de video con locución cantarina. Paso!
mr._cortimer
el problema es que todo el mundo va en fin de semana, y las colas se hacen eternas... yo desde hace años voy días entre semana, y ni punto de comparación... un jueves laboral, las últimas horas que está abierto el parque, puedes subir tantas veces como quieras a cualquiera... 5 veces seguidas al shambala, 4 veces seguidas al red force,...
javibaz
#6 el mejor día para ir, siempre ha sido sábado, cuando menos gente suele haber.
DayOfTheTentacle
Muy largo, pero así sin verlo yo creo que se resume en "demasiada gente". No es normal pasarte el día y subir a 4 o 5 atracciones... ¡y sobre todo teniendo en cuenta lo cara que es la entrada!
malditopendejo
#3 tal cual...
alcama
¿ El tradicional 3% catalán?
