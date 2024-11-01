·
Auge y caída de Portaventura
Un video que resume los problemas de Port Aventura.
portaventura
augue y caida
#2
denocinha
El Netflix, el Tinder y los teléfonos móviles
K
K
24
#4
asola33
*
50 minutos de video con locución cantarina. Paso!
K
K
19
#6
mr._cortimer
el problema es que todo el mundo va en fin de semana, y las colas se hacen eternas... yo desde hace años voy días entre semana, y ni punto de comparación... un jueves laboral, las últimas horas que está abierto el parque, puedes subir tantas veces como quieras a cualquiera... 5 veces seguidas al shambala, 4 veces seguidas al red force,...
K
K
10
#7
javibaz
#6
el mejor día para ir, siempre ha sido sábado, cuando menos gente suele haber.
K
K
16
#3
DayOfTheTentacle
Muy largo, pero así sin verlo yo creo que se resume en "demasiada gente". No es normal pasarte el día y subir a 4 o 5 atracciones... ¡y sobre todo teniendo en cuenta lo cara que es la entrada!
K
K
8
#5
malditopendejo
#3
tal cual...
K
K
7
#1
alcama
¿ El tradicional 3% catalán?
K
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
