Audiencias TV lunes 20 de octubre: 'La Revuelta' (14.4%) canta victoria en el access con Rufián ante 'El Hormiguero' (14%) y Luis de la Fuente

'La Revuelta' lidera el primer access de la semana coincidiendo con la visita a su plató de Gabriel Rufián. El programa de David Broncano gana tanto en los datos generales (+0.4) como en estricta coincidencia (+1 punto) a 'El Hormiguero', que marcar un buen dato con Luis de la Fuente, aunque insuficiente para mantener su habitual liderato