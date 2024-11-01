edición general
Audiencias TV lunes 20 de octubre: 'La Revuelta' (14.4%) canta victoria en el access con Rufián ante 'El Hormiguero' (14%) y Luis de la Fuente

'La Revuelta' lidera el primer access de la semana coincidiendo con la visita a su plató de Gabriel Rufián. El programa de David Broncano gana tanto en los datos generales (+0.4) como en estricta coincidencia (+1 punto) a 'El Hormiguero', que marcar un buen dato con Luis de la Fuente, aunque insuficiente para mantener su habitual liderato

skaworld #5 skaworld
Diputado de Esquerra ganando al entrenador de la seleccion Española

Hoy en casa de los Rufián los niños con el abuelo y sospechosos ruidos como de empujar un cajon que cierra mal toooooodo el dia
4 K 66
Catacroc #1 Catacroc
Dejemos que cada programa vaya a su rollo. Ya esta bien de querer enfrentar a la gente.
2 K 36
Raziel_2 #2 Raziel_2
#1 Fue A3 en su día quien no paraba de dar la turra con: "Somos líderes indiscutibles en nuestra franja"
9 K 130
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#2 A3 es la culpable siempre esta presumiendo de ser los lideres en todo y ahora TVE le esta comiendo la tostada.
6 K 96
#4 Borgiano
No entiendo qué empeño tiene Nachete con la campaña esta que ha iniciado de que TVE va de puta madre en audiencia.
0 K 8
txirrindulari #6 txirrindulari
#4 está sacando pecho, por que puede
0 K 10
#7 Borgiano
#6 ¿Ya le hicieron del gobierno?
0 K 8

