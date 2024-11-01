edición general
14 meneos
19 clics
La Audiencia Provincial de A Coruña absuelve al exjefe de seguridad de Adif por el accidente de Angrois [GAL]

La Audiencia Provincial de A Coruña absuelve al exjefe de seguridad de Adif por el accidente de Angrois [GAL]

El tribunal mantiene la condena a dos años y medio de cárcel solo para el maquinista y retira la pena, igual a esta, que el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago había impuesto a Cortabitarte. Una de las tres magistradas emite un voto particular por considerar que Cortabitarte debe seguir condenado.

| etiquetas: adif , angrois , accidente , tren , andrés cortabitarte , alvia
11 3 0 K 149 actualidad
4 comentarios
11 3 0 K 149 actualidad
autonomator #4 autonomator *
80 muertos y como siempre la culpa solo del más pobre.
(luego los sueldos de los directivos son altos por la responsabilidad y por mis cohones morenos) :wall:
1 K 21
elmakina #3 elmakina
Menudo espectáculo... qué vergüenza.
1 K 14
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
El afinadoooooooooor!
0 K 12
#2 kaos_subversivo
#1 ha llegado el afinadoooooor!
Afinamos pleitos, contenciosos, denuncias, querellas

Turororoli lirororotu
1 K 16

menéame